SŽ Olimpija do pete zmage, tokrat boljša od Salzburga

Ljubljanski hokejisti so na začetku nove sezone v zanje novem tekmovanju poskrbeli za lepo presenečenje in zbrali pet zmag v sedmih tekmah. Niti zgoščen ritem tekem in zdesetkana zasedba zaradi bolezni in poškodb pa jih nista ustavila, tako da so danes v Tivoliju dosegli novo zmago in se z njo povzpeli celo na prvo mesto lestvice.

Potem ko so v petek prav tako v domači dvorani dobili obračun s starim znancem iz alpske lige Pustertalom, so se danes zeleno-beli udarili še z moštvom, s katerim je prejšnji ljubljanski klub v nekdanji ligi Ebel že imel veliko razburljivih obračunov.

Gostje so danes v prvi tretjini narekovali ritem. Domači, pri katerih v postavi še vedno ni bilo Mihe Zajca, Mihe Logarja, Aleksandra Magovca in Daniela Murphyja, so se morali večji del prve tretjine braniti. Svoje je dodal še vratar Žan Us, ki je ubranil nekaj nevarnih strelov, preživeli so tudi prvi "power play" tekmecev, v 19. minuti pa je imel Guillaume Leclerc lepo priložnost za zadetek, a se je izkazal Atte Tolvanen.