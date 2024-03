Madžarska rivala bosta iskala vstopnico med osem najboljših

V rokometni Ligi prvakov je v boju za naslov še 12 ekip, štiri od teh pa so si že priborile nastop v četrtfinalu (Barcelona, Magdeburg, Kiel in Aalborg). Svoj preboj med osmerico bosta v dveh medsebojnih obračunih iskali tudi ekipi iz Szegeda in Veszprema. Prvo tekmo madžarskih tekmecev boste lahko spremljali v četrtek od 18.40 na Kanalu A in VOYO.

Szeged je skupinski del zaključil na šestem mestu skupine A, Veszprem pa kot tretji v skupini B, kjer je svojo bitko neuspešno bila tudi zasedba iz Celja. V elitnem tekmovanju sta se madžarska tekmeca prvič srečala lansko leto, prav v tej fazi tekmovanja. Takrat so rokometaši iz Vesprema na dveh tekmah odpihnili Szeged (74:56), a nato v četrtfinalu izpadli proti poljskim Kielcam.

Statistika Veszprem - Pick Szeged FOTO: Sofascore.com icon-expand

Varovanci Momirja Ilića, ki v ligi po 19 tekmah beležijo prav toliko zmag, so bili proti Picku uspešnejši tudi na ligaškem obračunu aktualne sezone (30:25). V taboru Veszprema se lahko pohvalijo tudi z dejstvom, da so bili s 489 doseženimi zadetki najbolj učinkovita ekipa skupinskega dela Lige prvakov. Doslej je bil najmočnejše orožje Veszprema Nedim Remili, ki je zbral 70 golov, na drugi strani pa največjo grožnjo Szegeda predstavlja Mario Šoštarić (81 zadetkov), nekdanji slovenski reprezentant, ki po novem brani hrvaške barve.

Mario Šoštarić FOTO: AP icon-expand

"To je nov izziv, druga zgodba, in mislim, da se za nas v Ligi prvakov začenja novo poglavje. Končali smo skupinski del, čeprav nam na koncu ni uspelo zmagati proti Magdeburgu, a mislim, da smo od začetka sezone opravili odlično delo. Zdaj nas pot vodi skozi Szeged. Samo na to se moramo osredotočiti, tam moramo poskušati zmagati ali doseči dober rezultat, da se lahko doma borimo za napredovanje," je pred 263. medsebojnim dvobojem dejal Ludovic Fabregas.

Ludovic Fabregas FOTO: AP icon-expand

Francoski pivot se je dotaknil tudi zasedbe, ki bo v razprodani dvorani v vlogi gostitelja: "Igrajo dobro, še posebej doma. Zmagali so proti Kielcam, bili blizu Kielu. To je še dodaten motiv za zmago proti njim, seveda pa vemo, kaj nas čaka v Pick Areni. Na tekmo moramo biti pripravljeni, kot vedno. Čaka nas dobra ekipa, skušali bodo narediti vse, da nas premagajo." Levi zunanji igralec Picka iz Szegeda Sebastian Frimmel je bil v svoji izjavi nekoliko bolj previden, saj še ni pozabil na lanskoletni spopad. "To je grozen spomin, zato zdaj ne želim dajati nobenih obljub, samo osredotočiti se na nalogo in to dokazati na igrišču. Vemo, kako močan je naš nasprotnik, ena najboljših ekip v Evropi. Zavedam pa se, da smo tudi mi dobri in imamo možnosti proti vsem doma. Zagotovo moramo biti v četrtek v najboljši različici."

Sebastian Frimmel FOTO: AP icon-expand