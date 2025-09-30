Svetli način
'Ta naslov svetovnega prvaka ni samo moj – je naš'

Ljubljana, 30. 09. 2025 07.38 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
M.J.
Robert Černigoj je na prvenstvu Konfederacije strelskih zvez za praktično streljanje (IPSC) v Klerksdorpu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka v klasični diviziji. Na tekmovanju, ki velja za največji dogodek v praktičnem strelstvu, je nastopilo več kot 1800 tekmovalcev in tekmovalk iz okoli 50 držav.

Robert Černigoj
Robert Černigoj FOTO: Slovenska zveza za praktično strelstvo

Na 20. svetovnem strelskem prvenstvu IPSC za pištolo in revolver je zmagal v klasični tekmovalni skupini. Robert Černigoj, ki je tekmoval s pištolo BUL Trophy 1911 Cesar, je svojo premoč pokazal že na samem začetku prvenstva, ki je potekalo med 11. in 28. septembrom v Južnoafriški Republiki. S tem je uresničil svoje dolgoletne sanje, ki so se prvič zdele mogoče, ko je leta 2019 postal evropski prvak.

SP je bilo največje srečanje v zgodovini tega športa in je gostilo več kot 1.800 elitnih atletov iz 50 držav. Glavnina tekmovanja je potekala od 22. do 27. septembra 2025, ko so se tekmovalci v šestih napetih tekmovalnih dnevih pomerili na kar 30 strelskih arenah. "Zmagal sem na svetovnem prvenstvu IPSC v klasični diviziji. Postati svetovni prvak so bile moje sanje, ki so se letos uresničile, a tega nikoli ne bi zmogel sam," je sprva dejal Černigoj. "Ta naslov svetovnega prvaka ni samo moj – je naš. Skupaj smo to omogočili, in nikoli ne bom pozabil, kaj je vsak od vas prispeval, da so se te sanje uresničile," je še dejal novopečeni svetovni prvak. 

Slovenijo so v Južni Afriki zastopali še ena tekmovalka in trije tekmovalci. Natalija Krajnz je zasedla 28. mesto v skupini produkcija dame, Niko Legat 19. mesto v skupini produkcija senior, Aljoša Šumi 15. mesto v skupini produkcija junior, Nikola Nikolovski pa 211. mesto v skupnem seštevku. 

strelstvo sp Robert Černigoj
PARTIZAN PEPE
30. 09. 2025 08.32
Bravo Sneberčan
