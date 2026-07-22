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'Ta zlata medalja mi je še manjkala v karieri'

Oklahoma City, 22. 07. 2026 07.16 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Peter Kauzer

Kajakaši so v Oklahomi Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc.

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Peter Kauzer
Peter Kauzer
FOTO: Profimedia

Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. Prvi favoriti in branilci naslova, Francozi, ki so šli v zvezdniški zasedbi na progo kot zadnji, so povzročili nekaj drame. Na vodi so bili sicer najhitrejši, a so jim sodniki prisodili 50 kazenskih sekund, nato pa dolgo časa preverjali, ali je bila kazen upravičena. Na koncu so odločitev potrdili, kar je pomenilo veselje v slovenski reprezentanci.

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"Meni ta zmaga res veliko pomeni. Star sem 42 let, ekipno zmago sem, res dolgo čas lovil. Z ekipo sem že bil evropski prvak, osvajal medalje na svetovnih prvenstvih, a zlata medalja je mi je manjkala," je organizatorjem dejal Peter Kauzer, ki v pogovoru ni potrdil, da ga bodo v Oklahoma Cityju videli tudi čez dve leti na olimpijskih igrah: "Ali bom nadaljeval s kariero, se bom odločil po sezoni."

Žiga Lin Hočevar
Žiga Lin Hočevar
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Kauzer, ki mu je v izjavi nekaj hvalospevov namenil tudi mladi Žiga Lin Hočevar - ta sicer letos ni v kajakaški ekipi, a je za ekipno tekmo zamenjal Martina Srabotnika, je na svetovnih prvenstvih prvo ekipno kolajno osvojil že leta 2005 v Penrithu, skupaj z Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem je bil tretji.

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Bronasto kolajno je sicer dvakratni svetovni posamični prvak, osvojil tudi leta 2017 v Pauju, ko je veslal skupaj s Srabotnikom in Žanom Jakšetom, in tudi leta 2021, takrat sta bila v ekipi še Srabotnik in Niko Testen.

Za slovenske kajakaše je sicer to osma kolajna na svetovnih prvenstvih, šesta pod slovensko zastavo in prva po letu 2021, ko so bili bronasti v Bratislavi. Lastniki edine zlate slovenske kolajne doslej pa so Jernej Abramič, Marjan Štrukelj in Albin Čižman, to jim je prav tako uspelo v ZDA (Savage River).

Slovenska ženska ekipa ni nastopila, saj sta v Oklahomo City odpotovali le dve kajakašici, Eva Terčelj je namreč zaradi materinstva ostala doma.

Razlagalnik

V kajakaškem slalomu je 50 sekund kazni najstrožja mogoča kazen, ki se prišteje k skupnemu času tekmovalca ali ekipe. Ta kazen se dosodi, kadar tekmovalec namerno preskoči vratca ali če se vratc dotakne na napačen način, na primer z glavo ali telesom, namesto z veslom ali čolnom, oziroma če skozi vratca ne preide v pravilni smeri. Ker so razlike v slalomu pogosto merjene v stotinkah sekunde, je 50 sekund kazni praktično vedno usodno za končno uvrstitev in pomeni, da ekipa ne more računati na boj za medalje.

Pri posamični tekmi vsak tekmovalec nastopa samostojno in skuša progo preveslati v čim krajšem času z minimalnim številom kazenskih sekund. Pri ekipni tekmi pa na progo hkrati startajo trije tekmovalci iste reprezentance. Njihov končni čas se meri, ko skozi cilj prevesla zadnji član ekipe, pri čemer morajo vsi trije sodelovati in se usklajevati, da progo prevozijo čim hitreje in brez napak. Ekipna tekma zahteva visoko stopnjo timskega duha in taktične usklajenosti, saj morajo biti vsi trije člani na podobni ravni pripravljenosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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takoti
22. 07. 2026 08.14
Bravo fantje
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