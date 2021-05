Van der Hoorn: Pred sezono nisem vedel niti, ali bom še dirkal

Na ponedeljkovi tretji etapi je večina kljub razgibanemu zaključku pričakovala, da bo o zmagovalcu odločal skupinski sprint. V beg se je sicer podala šesterica, med katero je bil tudiTaco van der Hoorn. Ubežniki so v zadnjih kilometrih odpadali eden za drugim, le 27-letnik je zdržal. In čeprav se je dva kilometra pred ciljem, ko je njegova prednost padla pod 15 sekund, zdelo, da mu ne bo uspelo spisati čudeža, se je zgodilo prav to.

"Preprosto neverjetno je bilo. Če sem iskren, še zdaj ne morem verjeti. Zmagal sam etapo na Giru. Uspelo mi je nekaj, o čemer si nisem upal niti sanjati," je bil po sijajni zmagi, ki je ni pričakoval nihče, čustven van der Hoorn."Zadnji kilometer je bil tehnično zelo zahteven z nekaj zavoji v levo. Pogledal sem nazaj in dobil občutek, da lahko zmagam. V ovinke sem vstopal previdno, na ciljni ravnini pa sem lahko užival."

Kolesar iz Rotterdama je bil zadnji dve sezoni član slovite Jumbo-Visme, kjer nanj niso posebej računali. Lani mu pogodbe tako niso podaljšali in van der Hoorn dolgo sploh ni vedel, ali naj nadaljuje kariero med profesionalci. Nato je na njegova vrata potrkala belgijska ekipa Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, ki je prvič del World Tour karavane, to licenco pa je pred letošnjo sezono prevzela od poljske ekipe CCC.