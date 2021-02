Tadej Pogačar novi vodilni v ZAE

V boju za skupno vodstvo na dirki pred tretjo in peto gorsko etapo so se pomerili predvsem Tadej Pogačar(UAE Team Emirates), Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step) in Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki so bili po nedeljski etapi od favoritov najvišje v skupnem seštevku. Pogačar je na prvem vmesnem času zabeležil tretji čas in bil osem sekund pred Almeido in 13 pred lanskim zmagovalcem Yatesom. Za Filippom Ganno (Ineos Grenadiers) pa je 22-letnik s Klanca pri Komendi po polovici preizkušnje zaostajal le 11 sekund. V cilj je zmagovalec lanskega Toura prišel s časom 14:20, vsega 24 sekund za svetovnim prvakom Ganno, ki je traso zmogel s povprečno hitrostjo 55,9 km/h, v cilju pa je bil 14 sekund boljši od drugega Švicarja Stefana Bissegerja (EF Education-Nippo). Tretji je bil DanecMikkel Bjerg (UAE Team Emirates) z zaostankom 21 sekund. Almeida je za Pogačarjem zaostal šest sekund, Yates pa kar 34. Štiriindvajsetletni Italijan, novi nesporni kralj te discipline, je dobil še osmi zaporedni kronometer, skupaj pa je v kratki karieri cestnega kolesarja vpisal že 13 zmag, od tega 11 v vožnji na čas.