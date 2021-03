Tadej Pogačar dobil dirko od Tirenskega do Jadranskega morja

"Super dobra vožnja. Dobro sem se počutil danes, malce sem bil utrujen od prejšnjih zahtevnih etap. Toda super predstava. Veter? Šlo je za hitro vožnjo, dobro sem bil pripravljen, zelo sem zadovoljen, da sem vpisal to zmago. Fantastičen začetek sezone, toda zdaj mislim, da potrebujem malce počitka," je v angleščini v prvi izjavi poudaril na začetku sezone izvrstno pripravljeni Pogačar.

"Super zadovoljen z nastopom danes, super zadovoljen s celim tednom, super ekipa poleg mene, tako da sem res vesel in gremo s pozitivnimi mislimi naprej. Najprej malce počitka, potem pa naprej na Baskijo in ardenske klasike," pa je bila izjava, ki jo je v slovenščini namenil slovenskim ljubiteljem kolesarstva.

Tadej Pogačar je imel pred zadnjo etapo, vožnjo na čas v San Benedettu del Trontu (10,1 kilometra), minuto in 15 sekund naskoka pred drugouvrščenim Woutom van Aertom (Jumbo-Vismo). Tretji je bil Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), ki pa zaostaja že tri minute.

"Prvič sem šel na dirko v želji po čim boljši skupni razvrstitvi, premagal me je le zmagovalec lanskega Toura. Dober start, zagotovo bom to še kdaj to poskusil, a za zdaj imam v mislih klasike," je v prvi izjavi po zmagi v kronometru razlagal Belgijec Wout van Aert. Ta je na koncu v skupnem seštevku za zmagovalec dirke Pogačarjem zaostal minuto in tri sekunde. Mnogi so prepričani, da bi prav Belgijec ob dobro sestavljeni ekipi dosegal izjemne rezultate.

Več sledi ...