Pogačar pokazal svojo vsestranskost, prihodnje leto ne bo spreminjal ničesar

"Moje sanje so, da bi pri kolesarjenju čim bolj užival. Ko ne bom več užival, si bom poiskal nove cilje," je med drugim povedal Tadej Pogačar, za katerim je nova sanjska sezone, v kateri je ubranil zmago na dirki po Franciji, osvojil olimpijsko medaljo in dobil kar dva spomenika (Liege–Bastogne–Liege in dirko po Lombardiji). "Res je bila nora sezona. Od začetka do konca. Ne bi mogel biti bolj vesel. Bilo je nekaj zares izjemnih trenutkov, tako z ekipo kot z reprezentanco. Moj program za drugo leto bo bolj ali manj enak, kot je bil letos."

Do začetka pravkar končane sezone Pogačar ni dobil niti ene enodnevne dirke. Letos je dobil dve. In to spomeniški klasiki, ki v svetu kolesarstva pomenita ogromno. "Preprosto všeč mi je dirkati. Všeč so mi enotedenske dirke, Grand Tour dirke, pa tudi enodnevne preizkušnje, ki so bolj vznemirljive in zanimive," je povedal Pogačar, ki je dokazal, za kako vsestranskega kolesarja gre.

Kot prvi po Morenu Argentinu 1987 je Pogačar v istem letu dobil oba hribovita spomenika. Pred njim je legendarni Bernard Hinault kot zadnji leta 1979 zmagal na dirki po Franciji in dirki po Lombardiji. Le Fausto Coppi in Eddy Merckx se lahko pohvalita, da sta v eni sezoni dobila dva spomenika in Tour de France.