Pogačar poskrbel, da Liege ostaja slovenski: 'Tega ne bom nikoli pozabil, a gremo naprej'

Tadej Pogačar je v belgijskem Liegeu prišel do svoje 23. zmage v karieri, a obenem prve na enodnevnih preizkušnjah, če odštejemo državna prvenstva. Tik po koncu skoraj 260 kilometrov dolge preizkušnje pa je dejal, da je imel z enodnevnimi dirkami od nekdaj poseben odnos: "Enodnevne dirke so mi od vedno bile všeč. V mlajših kategorijah večinoma dirkaš samo enodnevne preizkušnje. Nisem jih veliko zmagal, tudi v mlajših kategorijah ne. V njih zares uživam, nekaj drugačnega je v njih, manj predvidljive so. Da sem 'vzel' prvo enodnevno klasiko, odkar sem se pridružil UAE Team Emiratesu, je nekaj neverjetnega."

Trenutek napada tempiral do popolnosti

Kapetan svoje ekipe je sicer do zmage prišel na zelo podoben način kot lani Primož Roglič. Zopet je odločal ciljni sprint peterice, v katerem je bil najmlajši Pogačar dovolj potrpežljiv – čakal je do zadnjih metrov nato pa napadel ravno dovolj zgodaj, da je svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa uspel ujeti in prehiteti še pred ciljno črto. "Vedel sem, da si ne bo želel ponoviti lanske napake. Prepričan sem bil, da je dobro, če se postavim zanj. Na koncu sem imel srečo, da je začel zgodaj, in na koncu mi ga je uspelo tudi prehiteti," je svojo taktiko razkril zmagovalec, ki je izkušenejšega Francoza prehitel iz zavetrja.

"Zadnjih 10 kilometrov sem vedel, da bomo prišli vsi skupaj v cilj, da ne bo nihče poskušal z napadom že prej, saj je to zelo težko po 250 kilometrih vožnje. Imel sem motivacijo in zaupanje vase, da bom lahko sprintal. Počutil sem se zelo dobro," je po zmagi nadaljeval Pogačar, ki je tako prišel do svojevrstnega maščevanja, potem ko z ekipo v sredo na Valonski puščici ni smel nastopiti zaradi težav z novim koronavirusom.

Kot se je kasneje izkazalo, so imeli pri UAE Team Emirates lažno pozitivne, zato je bila tokratna zmaga še toliko slajša. "Po izključitvi z dirke v sredo smo bili zares razočarani. A zato smo bili tokrat še bolj motivirani. Zares super delo celotne ekipe, hvala fantom. Super smo dirkali. Ta zmaga je za vse v ekipi," se je ekipnim kolegom, med katerimi tokrat ni bilo Jana Polanca, še zahvalil Pogačar.