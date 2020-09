Pogačar ostaja previden: Rumena majica? Lahko napadem stopničke

"Mislim, da se vsi bojijo pozitivnih testov, a mislim, da vsi v naši ekipi res pazimo. Mislim, da nam ni treba skrbeti in upajmo, da bo na koncu dneva vse v redu,"je dejal Tadej Pogačar, ki s svojo ekipo UAE Team Emirates dobro ve, kako lahko okužba z novim koronavirusom pokvari tvoje načrte. Pogačar je bil namreč del ekipe, ki je na začetku leta sodelovala na "domači" dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer so emiratsko pentljo zaradi okužb v Pogačarjevi ekipi na koncu odpovedali. Mladi slovenski zvezdnik je več dni preživel v popolni osamitvi, ki jo je bil z dekletom Urško Žigartnato deležen tudi ob povratku v Monako.

Slovenski ljubitelji kolesarstva po izjemni nedelji, ko je Pogačar slavil na deveti etapi, Primož Roglič(Jumbo-Visma) pa je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, seveda že nestrpno čakajo na nadaljevanje Toura in upajo, da dirke ob vedno slabši epidemiološki sliki v Franciji ne bi prekinili.

'Če bo moja forma ostala takšna ...'

"Jutri nas čaka neugodna etapa, povsem ravninska, a potekala bo na obali, zaključek bo verjetno precej vetroven, tako da ... Ja, težko bo, verjetno še težje kot nekatere gorske, toda imamo res močno ekipo, imamo dobe in izkušene kolesarje, zato bi na to morali biti pripravljeni. Upam, da ne bo tako vetrovno,"je nadaljeval Pogačar, ki je dobil tudi neposredno vprašanje o možnostih v boju za rumeno majico.

"Kandidat za naslov? Če bo moja forma ostala takšna, kot je bila do sedaj v teh dveh dneh, potem lahko poskusim napasti stopničke,"pravi Pogačar, ki so ga zbrani mediji tudi pohvalili, da se navidez povsem lahkotno spopada z vsakodnevnim stresom, ki ga prinaša največja kolesarska dirka na svetu.

Zahvala za mirnost gre staršema

"Stres je velik faktor v kolesarstvu, verjetno tudi v vsakdanjem življenju. Tega se ne zavedamo, a jaz se s tem precej dobro spopadam, verjetno zahvaljujoč mojim staršem. Glede naslednjih dni pa ‒ če boš pod prevelikim stresom, potem ti bo verjetno težko, ne vem ... Starši so me vzgojili podobno, kot so bili vzgojeni sami. Vse skupaj poskušam ohraniti enostavno, tako kot sta to počela onadva. Mislim, da sta me zelo lepo in uravnoteženo vzgojila,"pravi Pogačar.

"Na dirki po Franciji veliko več pritiska. Ne bom rekel, da je težje (kot na Vuelti, op. a.), a čutiš večji pritisk v skupini v zadnjih kilometrih in tudi pred koncem. Tour je največja dirka vseh časov in izjemno je biti na startu."

Pripravljen pokvariti načrte Rogliču

Po tem, ko sta se z Rogličem po nedeljski etapi prijateljsko pozdravila in si s kolesa čestitala za uspeh, je Pogačar tudi napovedal, da je do konca dirke pripravljen tudi napasti rojaka, ki je z osvojeno rumeno majico že zdaj spisal najsijajnejše poglavje zgodovinske knjige slovenskega kolesarstva.

"Ja, to je dirkanje, na dirki pa se seveda spoštujemo, a ko dirkamo s polnim plinom, nihče ne čaka nikogar. Sicer sva velika prijatelja, a kot sem rekel: dirka je tekmovanje, dirkaš za svojo ekipo, on pa za svojo. Vsi si želijo zmagati,"meni Pogačar. "Vedel sem, da sem v dobri formi, da sem res na dobri ravni, a včeraj res nisem pričakoval zmage, tudi dan prej je bilo tako, ko sem nadoknadil 40 sekund. To je bilo res nekaj velikega zame, res sem bil vesel in malce presenečen. Vedel pa sem, da sem v dobri formi. Časa je dovolj. Letos, če ne nabereš preveč zaostanka, se lahko na kronometru zgodi marsikaj. Lahko izgubiš veliko, lahko pridobiš nekaj, zato bodo zadnji trije dnevi res odločilni. V naslednjih dneh in v naslednjih dveh tednih bomo videli še veliko borbo. Grem iz dneva v dan, včeraj je bila etapna zmaga res super, zdaj pa se moramo pred naslednjimi dnevi resetirati in nato boriti naprej za generalno razvrstitev."