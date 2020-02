Tadej Pogačar z zmago na drugi etapi do majice vodilnega v Valencii

Na 181 kilometrov dolgi etapi od Torrenta do vzpetine Cullera je Pogačar nadaljeval, kjer je končal lansko sezono. Z novo sijajno predstavo, v kateri je po zaključnem vzponu, dolgem dva kilometra z nekaterimi odseki, ki so presegali 21-odstotni naklon, v sprintu ugnal odličnega španskega veterana Alejandra Valverdeja, ki je to dirko v karieri dobil trikrat. "Pravzaprav sem presenetil še sam sebe," je dejal 21-letnik po koncu druge etape. "Zame je bila to primerna etapa z dobrim zaključkom. Vseeno pa nisem pričakoval etapne zmage, saj nikoli ne vem, kakšna je moja forma po tako dolgem tekmovalnem premoru," je še dodal nadarjeni kolesar. Tretji z lanske dirke po Španiji je majico vodilnega prevzel pred Avstralcem Jackom Haigom, še sedem kolesarjev, ki so današnjo etapo končali pri vrhu, pa ima isti čas.

Z zaostankom petih sekund je drugo etapo na 11. mestu sklenilJan Polanc(UAE Team Emirates), mesto za njim pa je v cilj pripeljal Matej Mohorič (Bahrain - McLaren) z istim časom. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil 83. z zaostankom 4:33 minute.

V petek bo na sporedu 174,6 kilometra dolga tretja etapa, ki bo potekala od Orihuele do Torrevieje. Na njej se bodo, sploh glede na večinoma ravninsko traso z le enim vzponom druge kategorije, za zmago pomerili sprinterji.