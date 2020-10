Tadej Pogačar, zaradi utrujenosti, predčasno končal letošnjo sezono

Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Z odličnimi nastopi v letošnji sezoni so si slovenski kolesarji tako rekoč že zagotovili nastop s petimi kolesarji na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Oba Slovenca imata skupaj 8860 točk, kar je v seštevku nacij več kot drugouvrščena Belgija skupaj (8687 točk). V seštevku osmih najboljših kolesarjev vsake države ima Slovenija (10.614) skoraj 2000 točk prednosti pred Belgijo na drugem in Francijo na tretjem mestu (8629,83).