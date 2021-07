Tadej Pogačar, 'zbiralec' majic

Slovenski kolesar moštva UAE Emirates je namreč še malce dopolnil svojo "kolekcijo" na letošnjem Touru, ko je poleg rumene in bele oblekel še pikčasto majico za najboljšega "hribolazca". Z osvojenimi dvojnimi točkami na četrtkovi etapi (vzpon na Luz Ardiden) ima nedosegljivo točkovno prednost (19 točk) pred Nizozemcem Woutom Poelsom (Bahrain Victorious), ki je bil večji del Toura najboljši, kar se tiče točkovanja v tej kategoriji.

Po dveh zahtevnih gorskih etapah (17. in 18. etapa) v Pirenejih, ko so tekmeci potihoma računali, da je to zadnja prava priložnost, da "slečejo" in uženejo Tadeja Pogačarja, je 22-letni kolesar pokazal, iz kakšnega testa je. Dve zaporedni zmagi in velika prednost v skupnem seštevku dirke po Franciji.