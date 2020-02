Tadej Pogačar zmagovalec dirke po Valencii

Potem ko je dobil tako drugo kot četrto etapo, je Tadej Pogačar v peti etapi od Paterne do Valencie, ki jo je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step), zadržal rumeno majico vodilnega in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah. Na zadnji, 98 kilometrov dolgi etapi, večjih pretresov ni bilo. Sprinterji so se, potem ko so njihova moštva ujela štiri ubežnike, udarili za zmago v središču Valencie. Največ moči je imel v sprintu glavnine Nizozemec Jakobsen, ki je v tesnem zaključku za prvo etapno zmago v sezoni ugnal rojaka Dylana Groenewegna (Jumbo-Visma). Tretji je bil Nemec John Degenkolb (Lotto Soudal). Pogačar se je na Twitterju zahvalil svojemu moštvu in zapisal, da je izjemno srečen ob tem dosežku. Pogačar je s svojimi dosežki navdušil tudi Špance.