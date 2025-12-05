Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Tadej Pogačar znova prejemnik zlatega kolesa

Pariz, 05. 12. 2025 22.32 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Tadej Pogačar je po pričakovanjih še tretjič v karieri prejel zlato kolo, nagrado za najboljšega kolesarja sezone. Prestižno priznanje je Pogačar prejel že lani in leta 2021. Sedemindvajsetletnik je na prireditvi v paviljonu Gabriel v Parizu slavil tudi v kategoriji za najboljšega na enodnevnih klasikah.

Tadej Pgačar je zlato kolo prejel že lani
Tadej Pgačar je zlato kolo prejel že lani FOTO: AP

Obe nagradi je Tadej Pogačar prejel drugič zapovrstjo, potem ko je s konkurenco pometel tudi v lanski sezoni. Skupaj je tretjič postal kolesar leta, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Britancem Chrisom Froomom (2013, 2015, 2017). Pred obema ostaja Španec Alberto Contador s štirimi zlatimi kolesi v letih 2007, 2008, 2009 in 2014.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenec se podelitve zaradi slabega počutja ni udeležil, kljub temu pa je izrazil svoje zadovoljstvo z vnovično zmago: "Zelo sem počaščen, da sem znova prejel to prestižno nagrado. Na žalost se ne počutim dovolj dobro, da bi jo lahko prevzel v živo in se tudi poveselil z vsemi prisotnimi. Vsem se zahvaljujem za izkazano podporo, se vidimo kmalu!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Pogačarjem je nova sijajna sezona, v kateri je med drugim četrtič slavil na dirki po Franciji, drugič postal svetovni in prvič tudi evropski prvak na cestni dirki. Svojo vsestranskost je kazal od februarja do oktobra tako na večdnevnih kot tudi enodnevnih preizkušnjah.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih klasikah je zabeležil tri zmage, in sicer po Flandriji, na Liege-Bastogne-Liegeu in po Lombardiji. Kot edini kolesar v zgodovini je na vseh spomenikih v eni sezoni stal na stopničkah. Na debiju na Pariz-Roubaixu je bil drugi, na Milano-Sanremu pa tretji. Na obeh preizkušnjah je slavil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Med ženskami je zlato kolo prav tako pričakovano prejela Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, ki je v sezoni med drugim slavila na dirki po Franciji in Pariz-Roubaixu. V razvrstitvi klasik je bila najboljša Nizozemka Lorena Wiebes.

Naslednji članek

ACH Volley brez težav pred prvim testom v ligi prvakov

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385