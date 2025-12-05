Tadej Pogačar znova prejemnik zlatega kolesa

Obe nagradi je Tadej Pogačar prejel drugič zapovrstjo, potem ko je s konkurenco pometel tudi v lanski sezoni. Skupaj je tretjič postal kolesar leta, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Britancem Chrisom Froomom (2013, 2015, 2017). Pred obema ostaja Španec Alberto Contador s štirimi zlatimi kolesi v letih 2007, 2008, 2009 in 2014.

Slovenec se podelitve zaradi slabega počutja ni udeležil, kljub temu pa je izrazil svoje zadovoljstvo z vnovično zmago: "Zelo sem počaščen, da sem znova prejel to prestižno nagrado. Na žalost se ne počutim dovolj dobro, da bi jo lahko prevzel v živo in se tudi poveselil z vsemi prisotnimi. Vsem se zahvaljujem za izkazano podporo, se vidimo kmalu!"

Za Pogačarjem je nova sijajna sezona, v kateri je med drugim četrtič slavil na dirki po Franciji, drugič postal svetovni in prvič tudi evropski prvak na cestni dirki. Svojo vsestranskost je kazal od februarja do oktobra tako na večdnevnih kot tudi enodnevnih preizkušnjah.

Na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih klasikah je zabeležil tri zmage, in sicer po Flandriji, na Liege-Bastogne-Liegeu in po Lombardiji. Kot edini kolesar v zgodovini je na vseh spomenikih v eni sezoni stal na stopničkah. Na debiju na Pariz-Roubaixu je bil drugi, na Milano-Sanremu pa tretji. Na obeh preizkušnjah je slavil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Med ženskami je zlato kolo prav tako pričakovano prejela Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, ki je v sezoni med drugim slavila na dirki po Franciji in Pariz-Roubaixu. V razvrstitvi klasik je bila najboljša Nizozemka Lorena Wiebes.