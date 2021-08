Pogačar: Giro mi je zelo pri srcu. Upam, da se tudi te sanje uresničijo

"Glavni cilj sezone (Tour) je šel mimo, olimpijska medalja pa je bila pika na i. Preprosto sem užival in nisem razmišljal o naslednjih dirkah. Užival sem na plaži, ob dobri hrani in družbi, zdaj so se znova začele dirke in imam znova sproščeno glavo. Zelo sem motiviran za pred zadnjim delom sezone," je svoj kratki oddih pred nadaljevanjem kolesarske sezone opisal junak letošnje Dirke po Franciji. Tudi če bi zdaj zaključil svojo sezono, bi ta brez dvoma bila zelo uspešna, a Tadej Pogačar preprosto preveč uživa v svojem poklicu, da bi kolo pustil pri miru. "To, kar doživljam zdaj, so moje sanje. Živim svoje sanje. Počnem to, kar imam najraje v življenju. Vozim se s svojim kolesom. Moja družina, dekle in prijatelji me zelo podpirajo. To je vse, kar potrebujem v življenju," ostaja skromen mladenič s Klanca pri Komendi.

Naslednja postojanka v razgibanem življenju 22-letnika je dirka za VN Bretanje. "Prvič sem na tej dirki. Veselim se jutrišnjega dne. Ne vem natančno, v kakšni fizični pripravljenosti sem, ampak to bomo videli jutri. Plouay je dobra otvoritev pred evropskim prvenstvom. Vedno potrebujem vsaj eno dirko pred dirko, na kateri si res želim zmagati. Samo zato, da imam v nogah dober ritem," je o pomembnosti jutrišnje dirke pred zaključkom sezone povedal Pogačar.