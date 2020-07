Tako Đoković kot Nadal na seznamu za New Yorku

Srbski zvezdnik že nekaj časa trenira na trdi podlagi v španski Marbelli, medtem ko se Nadal za nadaljevanje sezone pripravlja na pesku, kar vzbuja nekaj dvomov o njegovem igranju prek luže.

Med 20. in 28. avgustom bo na mastersu predvidoma nastopilo osem od najboljših desetih tenisačev. Med njimi ni le ŠvicarjaRogerja Federerja, ki je že pred časom sporočil, da je zaradi poškodbe kolena zanj sezona 2020 izgubljena, in Francoza Gaëla Monfilsa. Na seznamu prijavljenih sta tudi Rus Danil Medvedjev, lanski zmagovalec turnirja, in letošnji finalist OP Avstralije Dominic Thiem.

Pri ženskah precej večji 'osip'

Pri ženskah je za razliko od moških prišlo do večjega števila odpovedi. Že dlje časa je jasno, da na turnirju ne bosta nastopili prvi igralki sveta, Avstralka Ashleigh Barty in Romunka Simona Halep. Iz prve deseterice pa manjkajo tudi Ukrajinka Jelina Svitolina, Kanadčanka Bianca Andreescu in JaponkaNaomi Osaka.

Turnir v Cincinnatiju je bil prestavljen v New York že pred meseci, služil pa bo kot edina moška priprava na drugi grand slam sezone, ki se bo v glavnem delu žreba na igriščih Flushing Meadows začel 31. avgusta. Sprva bi moral biti v koledarju še turnir v Washingtonu, a so ga organizatorji zaradi prevelikega števila odprtih vprašanj odpovedali. Ženske bodo sezono nadaljevale 3. avgusta v italijanskem Palermu, v New Yorku pa bodo nastopale od 20. avgusta.