Tako to počnejo Japonci: olimpijski krogi že stojijo na obali Tokia

Z 32,6 metra širine in 15,3 metra višine so olimpijski krogi na končno lokacijo v Tokiu prispeli na tovorni barki, od petka naprej pa že krasijo morskega parka Odaiba.

"Za namestitev olimpijskih krogov v tem času smo se odločili, ker smo ob začetku olimpijskega leta kot prvo želeli storiti ravno to. To območje pa smo izbrali, ker je tu blizu veliko olimpijskih prizorišč, v ozadju pa lahko vidite tokijske znamenitosti, kot je Mavrični most in (nebotičnik, op. a.) Tokyo Tower," je SNTV citiral Keničija Kimuro, direktorja organizacijskega in promocijskega odbora OI 2020 pri Tokijski metropolitanski upravi.

Uradno bodo območje okoli olimpijskih krogov otvorili 24. januarja, točno šest mesecev pred začetkom iger v Tokiu. Te bodo sicer potekale od 24. julija do 9. avgusta.