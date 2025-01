'Takšnega srca, kot ga imamo Hrvati, nima nihče'

Hrvaški rokometaši so petič v finalu rokometnega SP. Edino svetovno zlato zlato odličje so doslej osvojili leta 2003, nazadnje pa so bili v boju za laskavi naslov točno 16 let nazaj. Po vrhunski predstavi in polfinalni zmagi proti večnim rivalom Francozom v kotlu zagrebške Arene, ki so jih mimogrede dvakrat že zaustavljali na poti v finale, pri naših južnih sosedih vlada prava rokometna evforija.

Hrvati so na zadnji tekmi, šlo je za polfinale proti večnim tekmecem Francozom, pred domačimi gledalci – preostale tekme SP bodo igrali na Norveškem – v prvem polčasu že vodili za devet golov in ga dobili za sedem (18:11).

S prebojem v finale si je Hrvaška zagotovila šesto odličje na SP in prvo po 12 letih. Za naše sosede je to peti finale, slavili so le leta 2003 na Portugalskem.

V nadaljevanju so se Francozi sicer nekajkrat približali le na tri gole, a je domačim uspelo ohraniti varen naskok do konca. Do polfinala je Hrvaška prišla po dramatični četrtfinalni tekmi, ko je z golom v zadnjih sekundah premagala Madžarsko z 31:30. Tudi Francozi so imeli v četrtfinalu precej dela z Egipčani, na koncu pa prav tako v končnici dvoboja slavili s 34:33.

Na Hrvaškem vlada prava rokometna evforija. Kako tudi ne! Petič so v finalu SP, a na njihovo žalost se bodo za zlato odličje udarili na severu Evrope. "Če bi se igralo v naši Areni, potem bi že sedaj podpisal, da je zlato odličje naše. Tako se bomo še znojili na severu Evrope, a še vedno verjamem v uspeh," je hrvaškim medijem evforično razlagal veteran Domagoj Duvnjak, ki je navkljub bogatim izkušnjam na najvišjem rokometnem nivoju, v tem športu je osvojil skorajda vse, kar je moč osvojiti, po polfinalu je "vekal kot mali otrok".

"To je vrhunec moje kariere. V rokometu sem skorajda celo življenje, igral sem povsod po svetu, doživel marsikaj in tudi osvojil malodane vse v tem športu, a takšnega prvenstva, kot je ta v Zagrebu, nisem doživel. To je brez dvoma moj vrhunec kariere," je za Sportske novosti razpredal 36-letni Slavonec, ki je šel še malce dlje z izjavami. "Mi smo Hrvati, mi smo rojeni športniki in tudi zmagovalci. Takšnega srca, kot ga imamo Hrvati, nima nihče," je prepričan Domagoj Duvnjak, ki se tako kot soigralci ne ukvarja z nasprotnikom v finalu.

"Vseeno je, če bomo igrali vsaj približno tako kot proti Franciji v polfinalu, se nimamo česa bati. Res je, da bodo imeli v primeru preboja v finale večjo navijaško podporo Danci, toda mi smo izkušena ekipa, ki se ne bo zlomila," še dodaja Duvnjak.

Slavonec je čudežno ozdravel med prvenstvom, saj je že na začetku staknil poškodbo mišice in prve napovedi so šle v smeri, da je zadnjo tekmo na prvenstvu že odigral. Nekaj dni kasneje je bil med junaki zmage proti galskim petelinom. "Mislim, da sem bil v rokah nekoga tam zgoraj. Nihče ni verjel, da bom še stopil na parket, sedaj pa sem tu pred vami," je bil za Sportske novosti slikovit prvi med enakimi med kavboji, kot hrvaška javnost kliče njihove rokometaše.

Sigurdsson malo na tnalu hrvaške javnosti in medijev ter malo na rokah Islandski rokometni strokovnjak Dagur Sigurdsson ima za sabo zahtevno prvenstvo. Hrvaški mediji so ga en dan kovali v zvezde, drugi dan pa že odstavljali. Po uvrstitvi v finale ga seveda vsi nosijo po rokah. Ob tem ima strokovnjak iz dežele gejzirjev priložnost, da kot prvi z eno izmed (tujih) reprezentanc osvoji tako EP kot SP. Pisalo se je leto 2016, ko je bil z Nemci zlat na prvenstvu stare celine, sedaj lahko s Hrvati osvoji svetovni tron.

"Malo bi se še ščipal, da zares ugotovim, če morda ne sanjam," je za Index.hr razlagal močno utrujeni, bolje rečeno 'scuzani' Islandec, ki je nekajkrat med prvenstvom "visel". Že proti Sloveniji je kazalo zelo slabo, saj so naši rokometaši že visoko vodili, toda po preobratu so Hrvati prišli v četrtfinale, tam spektakularno ugnali Madžare, sedaj pa še velike Francoze.

