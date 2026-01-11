Razglasili avtomobilista in talent leta, podelili nagrado za življenjsko delo

Na vsakoletnem uradnem zaključku avtomobilistične sezone so znova razglasili talent leta, avtomobilista leta, podelili pa so tudi nagrado za življenjsko delo v avtošportu. Slednjo je prejel Drago Božič, nekdanji dirkač in dolgoletni sodelavec v krožnohitrostnih dirkah v Sloveniji.

Avtomobilist leta 2025 je medtem postal lanski talent leta, 18-letni dirkač Mark Kastelic, ki je karting zamenjal za krožnohitrostne dirke GT4. Naziv talent leta pa je Zveza za avtošport Slovenije (AŠ SLO) podelila 17-letnemu Mitji Velkavrhu, ki je lani odpeljal svojo prvo sezono v državnem prvenstvu in v diviziji 1 slavil trikrat.

Nagradili uspehe minule sezone

Pod okriljem AŠ SLO je bilo medtem v Sloveniji v lanski sezoni izvedenih sedem relijev, tri gorskohitrostne dirke, ena dirka v avtokrosu, dva eko relija in tekmovanje v driftu. Krovna zveza je kot vsako leto tudi tokrat na uradnem zaključku sezone najvišje uvrščenim tekmovalcem podelila priznanja za dosežke v minuli sezoni.

Najboljša v generalni razvrstitvi za državno prvenstvo v reliju v sezoni 2025 sta bila znova Rok Turk in njegova sovoznica Blanka Kacin, na drugo mesto sta se uvrstila Mark Škulj, ki je letos podrl tudi več kot 30 let star rekord in v Žalcu postal najmlajši zmagovalec dirke za državno prvenstvo, in sovoznica Pia Šumer, tretje mesto je medtem med vozniki pripadlo Marku Grossiju, med sovozniki pa Metodu Kurentu.

V diviziji 1 je med vozniki slavil Luka Brus, med sovoznicami pa Nina Velkavrh, v diviziji 2 je med vozniki slavil Martin Čendak, med sovozniki Jakob Markežič, v diviziji 3 je slavil Tilen Likar, med sovozniki pa Angela Habe, v diviziji 4 pa je v kategoriji voznikov zmagal Mitja Glaseničnik, med sovozniki pa Matej Pistotnik.

Zmaga v kategoriji master za lansko sezono je pripadla Alešu Zrinskemu, med sovozniki pa je njegovemu sovozniku Kurentu. Mladinski državni prvak je postal Škulj, mladinski prvak med sovozniki pa Markežič. V državnem prvenstvu 2025 za električna vozila – rally sta se na prvo mesto znova uvrstila Franko Špacapan in Sebastjan Kobal, ki sta slavila tudi v kategoriji točnosti, stopničko nižje sta bila Aljoša Makarovič in Tadej Špacapan, ki sta bila lani najboljša v kategoriji porabe, na tretjem mestu pa Gašper Kos in Primož Habjan.