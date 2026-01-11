Naslovnica
Razglasili avtomobilista in talent leta, podelili nagrado za življenjsko delo

Ljubljana, 11. 01. 2026 21.00 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Mitja Velkavrh

Kdo je postal talent leta, kdo avtomobilist leta in kdo je prejel nagrado za življenjsko delo v avtošportu? Na Večeru prvakov so za dosežke v lanski sezoni avtošporta skupaj podelili več kot 100 nagrad in priznanj.

Na vsakoletnem uradnem zaključku avtomobilistične sezone so znova razglasili talent leta, avtomobilista leta, podelili pa so tudi nagrado za življenjsko delo v avtošportu. Slednjo je prejel Drago Božič, nekdanji dirkač in dolgoletni sodelavec v krožnohitrostnih dirkah v Sloveniji.

Avtomobilist leta 2025 je medtem postal lanski talent leta, 18-letni dirkač Mark Kastelic, ki je karting zamenjal za krožnohitrostne dirke GT4.

Naziv talent leta pa je Zveza za avtošport Slovenije (AŠ SLO) podelila 17-letnemu Mitji Velkavrhu, ki je lani odpeljal svojo prvo sezono v državnem prvenstvu in v diviziji 1 slavil trikrat.

Nagradili uspehe minule sezone

Pod okriljem AŠ SLO je bilo medtem v Sloveniji v lanski sezoni izvedenih sedem relijev, tri gorskohitrostne dirke, ena dirka v avtokrosu, dva eko relija in tekmovanje v driftu. Krovna zveza je kot vsako leto tudi tokrat na uradnem zaključku sezone najvišje uvrščenim tekmovalcem podelila priznanja za dosežke v minuli sezoni.

Preberi še Turku državno prvenstvo, Škulju zmaga na reliju po Soški dolini

Najboljša v generalni razvrstitvi za državno prvenstvo v reliju v sezoni 2025 sta bila znova Rok Turk in njegova sovoznica Blanka Kacin, na drugo mesto sta se uvrstila Mark Škulj, ki je letos podrl tudi več kot 30 let star rekord in v Žalcu postal najmlajši zmagovalec dirke za državno prvenstvo, in sovoznica Pia Šumer, tretje mesto je medtem med vozniki pripadlo Marku Grossiju, med sovozniki pa Metodu Kurentu.

V diviziji 1 je med vozniki slavil Luka Brus, med sovoznicami pa Nina Velkavrh, v diviziji 2 je med vozniki slavil Martin Čendak, med sovozniki Jakob Markežič, v diviziji 3 je slavil Tilen Likar, med sovozniki pa Angela Habe, v diviziji 4 pa je v kategoriji voznikov zmagal Mitja Glaseničnik, med sovozniki pa Matej Pistotnik.

Zmaga v kategoriji master za lansko sezono je pripadla Alešu Zrinskemu, med sovozniki pa je njegovemu sovozniku Kurentu. Mladinski državni prvak je postal Škulj, mladinski prvak med sovozniki pa Markežič.

V državnem prvenstvu 2025 za električna vozila – rally sta se na prvo mesto znova uvrstila Franko Špacapan in Sebastjan Kobal, ki sta slavila tudi v kategoriji točnosti, stopničko nižje sta bila Aljoša Makarovič in Tadej Špacapan, ki sta bila lani najboljša v kategoriji porabe, na tretjem mestu pa Gašper Kos in Primož Habjan.

Preberi še Za domača aduta polna škatla pokalov, zmago odnesla Čeha

Podelili so tudi nagrade za najboljše v gorskohitrostnih dirkah. V generalni razvrstitvi se je v lanski sezoni na prvo mesto uvrstil Milan Bubnič, na drugem je Matevž Čuden, na tretjem pa Anže Dovjak, ki je postal tudi mladinski državni prvak v gorskohitrostnih dirkah.

Med ženskimi voznicami na gorskohitrostnih dirkah je slavila Sanja Smrdelj, med starodobniki pa Domen Popek.

V državnem prvenstvu v krožnohitrostnih dirkah v kategoriji Twingo Cup je na vrhu slavil Nik Štefančič, ki je slavil tudi v mladinskem državnem prvenstvu, sledi mu Taj Kovačič, na tretjem mestu pa je Bojan Šeme, v kategoriji Clio Cup je slavil Matic Preša, ki mu sledita Miha Primožič in Dejan Robida.

V državnem prvenstvu v driftu je v diviziji slavil Martin Grošelj, v diviziji 2 pa Erik Jankovič.

Skupaj je krovna zveza podelila več kot 100 priznanj in nagrad za uspehe v minuli sezoni. Organizatorjem dirk ter dirkačem, ki so Slovenijo zastopali v tujini, je podelila zahvale, nagrade pa so romale tudi v roke športnim funkcionarjem ter društvom.

