Talentirani Finec zaustavil Bedeneta že v prvem krogu OP ZDA, Thiem napredoval

31-letni Aljaž Bedene si je po dobrih rezultatih na mastersu Cincinnati veliko obetal od letošnjega US Opena, kjer je konkurenca zaradi pandemije novega koronavirusa dodobra okrnjena. A načrte mu je že v prvem krogu prekrižal 21-letni FinecEmil Ruusuvuori. Gre za talentiranega igralca, ki se v zadnjem času strmo vzpenja po ATP-lestvici.

Finec je bolje začel obračun z Ljubljančanom in dobil prvi niz s 6:3, nato je v drugem Bedene stopil na plin in z brejkom v sedmi igri izenačil na 1:1 (6:3), nato pa je v tretjem nizu zelo slabo pričel. Hitro je zaostal z 0:5, tako da rešitve za tretji niz ni bilo več. V četrtem je Bedene izkoristil brejk žogico v deveti igri in odločil niz sebi v prid (6:4); v zadnjem nizu pa mu je znova zmanjkalo zbranosti, kar je Finec izkoristil in se veselil končne zmage v petem nizu s 6:1. Dvoboj je trajal tri ure in deset minut.

Thiem predčasno v drugi krog, Muguruza za uvod zanesljiva

V New Yorku je po predaji Španca Jaumeja Munarjav drugi krog hitro napredoval drugi nosilec, AvstrijecDominic Thiem. V ženski konkurenci pa je zanesljivo prvo oviro preskočila ŠpankaGarbine Muguruza, ki je premagala Japonko Nao Hibino s 6:4 in 6:4. Dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam in deseta nosilka OP ZDA je za zmago potrebovala uro in pol. V drugem krogu bo v Venezueli rojena Španka, ki je zmago posvetila rojakinji Carli Suarez Navarro, ki je zbolela za rakom, igrala proti povratnici po rojstvu otroka Cvetani Pironkovi iz Bolgarije, nekdanji polfinalistki Wimbledona.