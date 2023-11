Tamara Mavsar podaljšala zvestobo

Pogledi so že usmerjeni naprej – proti novim evropskim tekmam in tudi proti prihodnji evropski sezoni, ko bo morala biti ekipa znova najbolj močna. In v tej smeri gre tudi podaljšanje pogodbe z izkušeno Tamaro Mavsar, ki je sodelovanje podaljšala do konca sezone 2025/26. "Veseli me, da sem z matičnim klubom podaljšala sodelovanjem še za dve sezoni. Igrati pred domačimi navijači je zame nekaj najlepšega. Odločitev zato res ni bila zahtevna, saj si vsi skupaj želimo izpolniti isti cilj oziroma sanje, katerim pa upam, da se približamo ali jih izpolnimo že letos," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba dejala 32-letna Tamara Mavsar.