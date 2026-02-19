Naslovnica
Drugi športi

Tamara Mavsar pred tekmo z Brestom oznanila konec kariere

Ljubljana, 19. 02. 2026 16.28 pred 34 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Tamara Mavsar

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so pred dnevi po porazu v Koprivnici dokončno ostale brez izločilnih tekem v ligi prvakinj. Za slovo od Evrope jih čaka še obračun s francoskim Brestom, na tekmi v dvorani Tivoli, ki se bo v soboto začela ob 18. uri, pa bo svojo zadnjo mednarodno tekmo odigrala Tamara Mavsar.

Krimovke so konec prejšnjega tedna na odločilni tekmi za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale pogrnile po celi črti, kljub številnim priložnostim za zmago so Hrvaško zapustile sklonjenih glav. Tekma v Koprivnici je tudi potrdila, da zdajšnji igralski kader enostavno ni kos psihološko zahtevnim in odločilnim tekmam. Slovenske prvakinje so v tej sezoni proti tekmicam za šesto mesto od možnih osem osvojile le tri točke, prav vse v obračunih proti skromni norveški Soli ter nobene proti kakovostno primerljivi Podravki.

Osrednja osebnost zadnje novinarske konference pred tekmo lige prvakinj v sezoni 2025/26 z imenitnimi tekmicami iz Francije je bila Tamara Mavsar. Štiriintridesetletna dolgoletna nosilka igre ljubljanske ekipe, ki je v svoji bogati karieri igrala tudi za Vardar iz Severne Makedonije in madžarski Siofok, v reprezentančnem dresu pa prispevala pomemben delež za premierni nastop ženske izbrane vrste na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024, je oznanila, da bo po koncu sezone končala svojo športno pot.

"Že nekaj časa krožijo govorice o koncu moje kariere, danes bi jih tudi uradno potrdila. V življenju nikoli ne reci nikoli, stvari se lahko zelo obrnejo, a odločila sem se za konec svoje igralske poti. Odločitve o tem nisem sprejela čez noč ali zaradi razočaranja po porazu v Koprivnici, o tem sem razmišljala dolgo časa," je dejala Mavsar.

"V tej sezoni sem enostavno začutila, da nisem več stoodstotna na igrišču, zavoljo tega sem se odločila odpreti novo poglavje v svojem življenju in se v celoti posvetiti sinu Marku in možu Urošu ter početi stvari, ki jih nisem mogla v času svoje igralske kariere," je med drugim dejala Mavsar in namignila, da se bo po koncu sezone bržkone celotna družina preselila v madžarski Györ, kjer pri velikanu evropskega ženskega rokometa že nekaj let službuje Uroš Bregar, sicer nekdanji trener Krima in slovenske ženske reprezentance.

Mavsar je za člansko ekipo Krima prvič zaigrala že pri 14 letih, skupno pa je odigrala kar 16 sezon. V tem obdobju je v ligi prvakinj igrala 151 tekem in dosegla 511 golov, v domačih ligaških in pokalnih tekmovanjih pa je na 417 tekmah in dosegla 2169 zadetkov. Skupno je za Krim odigrala 564 tekem in dosegla 2721 golov.

Ljubljansko zasedbo za mednarodno slovo od sezone 2025/26 v soboto v kultni dvorani pod Rožnikom čaka zahteven obračun proti imenitnemu Brestu, trenutno vodilni ekipi v skupini B. Za francosko ekipo igra tudi najučinkovitejša slovenska reprezentančna igralka vseh časov Ana Gros, ki bo po koncu te sezone - tako kot Mavsar - končala svojo bogato športno kariero.

Francozinje v slovensko prestolnico prihajajo motivirane, za neposredno napredovanje v četrtfinale potrebujejo vsaj točko, z dvema pa bi osvojile prvo mesto.

Preberi še Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

V skupini B je pred zadnjim krogom v vodstvu Brest z 20 točkami. Odense je zbral 19, Bukarešta in Ferencvaros po 18, Ikast 16, Podravka sedem, Krim pet, Sola pa eno točko.

Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem. Krim in Sola sta že brez možnosti za napredovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet krim tamara mavsar

Oranžni zmaji v četrtfinale z mešanimi občutki: 'Nismo še dovolj konstantni'

FORTUDO1
19. 02. 2026 17.08
Glede na to, kako igrajo zadnji dve leti, je najbolje, da grejo kar vse v "penzijo"!
bibaleze
