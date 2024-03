Tamara Mavsar pred tekmo z Bukarešto: Lepo je, ko so tribune polne

Krimovke so si svoje mesto v play-offu priborile že četrto sezono zapored, v soboto pa jih čaka vse prej kot lahka naloga. Tekmice iz Bukarešte se lahko pohvalijo s pestro zasedbo, v kateri izstopata vratarka svetovnih in olimpijskih prvakinj, Francozinja Laura Glauser, ter Romunka Cristina Neagu (72 golov). Tu sta še Norvežanki Emilie Arntzen (50 golov) in Vilde Ingstad (49 golov) ter še ena Francozinja Grace Zaadi, ki se po koncu te sezone seli prav h Krimu.

V zasedbi Bukarešte igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, ki se je šele pred kratkim vrnila po dolgotrajni poškodbi kolena, z izbrano vrsto pa je igrala tudi v nedavnem ciklu kvalifikacij za nastop na EP proti Franciji. Romunke so nevarne z vseh položajev, v skupini A pa so zasedle četrto mesto. Osvojile so 17 točk za osem zmag in en remi po 14 dvobojih. V enem od zadnjih krogov so v gosteh presenetile tudi madžarski Györ, ki je eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova.