Tamara Mavsar: Zavedamo se pomembnosti gostovanja na Madžarskem

Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnjih petih tekmah v Ligi prvakinj zabeležile zgolj eno zmago in jim v preostanku rednega dela eminentnega klubskega tekmovanja čaka mukotrpen boj v lovu na končnico. Po izvrstnem startu v sezono, ko so na štirih tekmah vzele tri zmage in tudi zavzele vrh tabele, so Ljubljančanke v zadnjem obdobju tudi zaradi močne kadrovske podhranjenosti zaradi številnih poškodb močno padle. A priložnost za preobrat v sezoni se ponuja v soboto, ko bodo gostovale na Madžarskem. Prenos bo na VOYO.

Krimovke so trenutno na petem mestu v skupini B. V odsotnosti Barbare Lazović in Jovanke Radičević na zadnje tekmi v Ligi prvakinj, ko je šlo za gostovanje v Skandinaviji, niso bile kos trikratnim verižnim zmagovalkam tekmovanja med letoma 2021 in 2023 iz Kristiansanda.

Obračun 11. kroga Lige prvakinj med Ferencvarosem in Krimom bomo v soboto od 18. ure prenašali na VOYO.

Rokometašice Krima bodo na pot proti Budimpešti krenile v petek, kaj drugega kot zmaga, niti ne pride v poštev. "Vsi se zavedamo, koliko ta tekma prinaša na lestvici, tako da si vsi želimo te pomembne zmage," je pred odhodom na Madžarsko povedala Tamara Mavsar. "Zavedamo se, da nas čaka težko gostovanje, ne glede na to, da smo doma z njimi že igrali res na zelo visoki ravni in da smo vodili z visoko razliko. Vemo, kako igra Ferencvaros v zadnjem času, da so močno dvignili svojo formo in da na njihovem domačem igrišču ne bo lahko," se zahtevnosti izziva zaveda Mavsar.

Rokometašica verjame, da so dekleta dobro pripravljena. Prednost bo tudi v tem, da zelo dobro poznajo Madžarke. "Vemo, kje so njihove pomanjkljivosti, katere stvari moramo popraviti iz preteklosti, in upam seveda na dve točki." Ljubljančanke so septembra madžarske tekmice premagale s šestimi golimi razlike. Tekma je bila takrat v Stožicah.

Pred nekaj meseci so obračun v Stožicah dobile Krimovke. Ljubljančanke, na sliki Tamara Mavsar, se zavedajo, da so Madžarke medtem močno dvignile formo. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Takrat smo z njimi v Stožicah res odigrali eno vrhunsko tekmo, na koncu, da rečem pod narekovaji 'le' šest golov razlike. Vsi vemo, da smo vodili vmes že veliko več, ampak ne glede na to, to je preteklost, Ferencvaros zdaj kaže drugačno podobo, kakor jo je morda takrat. Vmes so zamenjali trenerja in so močno dvignili formo," je še dodala Tamara Mavsar.