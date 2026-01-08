Tamara Zidanšek brez polfinala v deželi tam doli

Tamara Zidanšek je v Canberri pred tem zabeležila štiri zmage in si priborila mesto v 3. kolu glavnega dela turnirja serije WTA 125. Slovenska teniška igralka je v svojem četrtem obračunu v glavnem mestu Avstralije v treh nizih ugnala Tajko Lanlano Tararudee . Njena naslednja tekmica 24-letna Joanna Garland s Tajvana pa je bila premočna in je gladko slavila v dveh nizih.

Konjičanka (156. na WTA) je v tekmi 1. kola glavnega dela turnirja v Canberri izgubila prvič izgubila niz, a kljub temu našla pot do zmage. Na 3. medsebojnem obračunu je še tretjič premagala Italijanko Lucio Bronzetti (105. na WTA), nekoč že 46. igralko sveta. Na prejšnjih dveh tekmah je bila 27-letna Slovenka boljša na pesku v Lozani, tokrat prvič tudi na trdi podlagi. V boju za četrtfinale turnirja, ki je hkrati generalka za OP Avstralije v Melbournu, se je udarila s Tajko Lanlano Tararudee in jo po hudem boju v treh nizih tudi premagala.

Izidi, WTA 125 Canberra, Avstralija, trda podlaga:

1. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo) – Nahimana (Bur) 6:2, 6:4

2. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo) – Bulgaru (Rom) 6:2, 6:3

1. kolo: Zidanšek (Slo) – Bronzetti (Ita) 6:2, 6:7, 6:3

2. kolo: Zidanšek (Slo) – Tararudee (Taj) 7:6, 2:6, 6:3.

3. kolo Zidanšek (Slo) – Garland (Taj) 2:6, 4:6