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Tamara Zidanšek čakata še dve oviri na poti na OP ZDA

Ljubljana, 26. 08. 2026 07.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Tamara Zidanšek je uspešno preskočila prvo kvalifikacijsko oviro v boju za preboj v glavni del Odprtega prvenstva ZDA. Slovenka je bila po preobratu z 2:1 v nizih boljša od 10. nosilke kvalifikacij, Čehinje Laure Samson. Z nastopi je v 1. kolu kvalifikacij končala Polona Hercog.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: AP

V glavni del letošnjega OP ZDA je od Slovenk neposredno že uvrščena Veronika Erjavec, v kvalifikacije sta se podali Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Prva je po preobratu s 6:7(5), 6:4 in 7:5 strla odpor Čehinje Laure Samson (116. na WTA), medtem ko je druga s 3:6 in 3:6 klonila proti 2. nosilki kvalifikaciji Mojuki Učijima (99. na WTA).

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Tamara Zidanšek je bila že v prvem nizu v dobrem položaju, še posebej v podaljšani igri, ko je že vodila s 5:3, a je na koncu uvodni niz z rezultatom 7:5 v podaljšani igri dobila 18-letna Čehinja. V drugem je Zidanšek hitro povedla s 4:0 in prednost uspela zadržati do konca niza. V tretjem je Zidanšek v 10. igri že prvič servirala za zmago, a se je Samson vrnila, kar Konjičanke ni vrglo iz tira. V 11. igri je znova odvzela servis nasprotnici, v naslednji igri pa delo dokončala z izkoriščeno drugo zaključno žogico.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: Profimedia

Brez napredovanja v 2. kolo kvalifikacij je ostala Polona Hercog, ki je drugič v karieri klonila proti Japonki Uchijima. V prvem nizu je bil ključen en sam "break", ki je v osmi igri uspel Japonki, v drugem pa sta nasprotnici večkrat klonili pri svojem začetnem udarcu.

Zidanšek potrebuje še dve zmagi

Tamara Zidanšek za preboj v glavni del turnirja potrebuje še dve zmagi. Naslednjo bo lovila proti 27-letni Španki Guiomar Maristany Zuleta De Reales (209. na WTA), ki je bila v 1. kolu kvalifikacij s 7:6(1) in 6:4 boljša od Britanke Jodie Burrage. Maristany je letos sploh prvič nastopila v glavnem delu turnirja za Grand Slam, in sicer na OP Avstralije, kjer je bila zaustavljena v 1. kolu.

Bianca Andreescu
Bianca Andreescu
FOTO: AP

V primeru zmage se bo Konjičanka v zadnjem kvalifikacijskem kolu za napredovanje v glavni del turnirja pomerila proti boljši iz obračuna med Kanadčanko Bianco Andreescu (183. na WTA), že nekdanjo zmagovalko OP ZDA – najboljša je bila leta 2019 – in Ukrajinko Veroniko Podrez (132. na WTA).

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