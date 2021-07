Tamara Zidanšek do prve WTA-lovorike, v finalu Lozane padla Burelova

23-letna Slovenka je finalni obračun v Lozani začela precej zadržano, delala je številne napake, tako na servisu kot na močnejšem 'forehand' udarcu. Nato se je ob zaostanku z 1:5 prebudila in zaigrala bolje, dobila tri zaporedne igre, nato pa Clara Burel uspela odservirati za prvi niz (6:4).

V drugem je Zidanškova začela z izgubljeno servisno igro, nato pa je prišla vodstva s 4:2, a se je Burelova vrnila, tako da je zmagovalko drugega niza odločila podaljšana igra. Tudi to je pričela bolje Francozinja, ki je v Wimbledonu zanimivo izpadla proti Slovenki Kaji Juvan, a se je Zidanškova po zaostanku 1:3 in 2:4 uspela vrniti in dobila podaljšano igro z rezultatom 7:5.

V tretjem nizu je Tamara povsem zagospodarila na igrišču, Burelova pa je začela delati vse več napak. Igralki sta bili izenačeni do izida 1:1, nato pa je kar pet zaporednih iger (s tremi odvzemi servisa) dobila Zidanškova se v svojem tretjem finalu razveselila svojega premiernega WTA-turnija.

"Zelo prijeten dan, ker danes ni dežja. Nisem pa najbolj navdušena zaradi vetra. Hvala, ker ste prišli in navijali za obe. Hvala tudi moji ekipi, mojim trenerjem. Vi ste izjemni, verjamete vame, potiskate me naprej, da zmorem iti prek vsega. Hvala tudi vsem doma, iskreno, to mi ne bi uspelo brez vas," je po zmagi povedala Konjičanka.

WTA Lozana, finale:

Tamara Zidanšek (Slo/1) - Clara Burel (Fra) 4:6, 7:6 (5), 6:1