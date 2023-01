Tamara Zidanšek hitro končala nastope tudi med dvojicami

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na odprtem prvenstvu Avstralije po izpadu med posameznicami proti drugi nosilki Tunizijki Ons Jabeur nastope v prvem krogu končala tudi v dvojicah. Z Japonko Eri Hozumi se je pomerila proti ukrajinsko-belgijski navezi Anhelina Kalinina - Alison Van Uytvanck, ki je zmagala s 7:6 (4) in 6:3. Kalinina in Van Uytvanckova sta do zmage v uvodnem krogu prišli že po 1:18 ure igre.

icon-expand Tamara Zidanšek FOTO: AP Dvoboj Tamare Zidanšek med dvojicami je bil zadnji slovenski nastop na letošnji izvedbi turnirja v deželi tam spodaj. Najdlje je prišla Kaja Juvan, ki je v sredo izpadla v drugem krogu proti lanski zmagovalki Wimbledona Kazahstanki Jeleni Ribakini.