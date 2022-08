Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene izpadla v prvem krogu

Dvoboj je odločil tretji niz, v katerem je bolje začela Mandlikova, ki je povedla s 4:1. Čeprav je imela svoje priložnosti in dvakrat izničila prednost "breaka" nasprotnice, je Zidanškova v deseti igri odločilnega niza še šestič izgubila svoj servis in končala nastope med posameznicami v New Yorku. Dvoboj je trajal dve uri in 43 minut. Za Konjičanko je bil to 16. poraz v sezoni, zabeležila pa je deset zmag. V prvem krogu med posameznicami nastop čaka še Kajo Juvan, ki se bo v torek pomerila proti Španki Cristini Bucsa.