Tamara Zidanšek in njena ekipa navdušili svetovno športno javnost

Govorimo o maloštevilčni, a zelo srčni trenerski ekipi, ki je spremljala vsak Tamarin korak na letošnjem Odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Kot je pred polfinalnim obračunom z Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo dejal vodja ekipe Marjan Čuk , "skrivnost uspeha med drugim tiči v posebni mentalni pripravi, ki jo spremljata smeh in pozitivna drža v vsakem trenutku" . Prav 55-letni teniški strokovnjak, ki zadnjih osem let bdi nad razvojem kariere 23-letne Konjičanke, je z nekaj nevsakdanjimi izjavami in sproščenostjo navdušil novinarje, ki spremljajo dogajanje na Roland Garrosu. "Čeprav prihajajmo iz majhne Slovenije, smo prava športna velesila. Tudi Tamara se je ves čas z majhnimi koraki prebijala v ospredje in čakala na pravo priložnost. Dočakala jo je v Parizu, na enem najprestižnejših teniških turnirjev na svetu, kar je svojevrsten fenomen. Ko je naposled dojela, da lahko z drugačnim pristopom in pozitivno miselnostjo doseže precej več, je začela dosegati odlične rezultate," je v enem od pogovorov za tuje medije dejal Čuk.

To ni zgodba zgolj o tenisu, igri, s katero je vse bolj prodorna Tamara Zidanšek v zadnjem tednu in pol "okužila" številne rojake in rojakinje v deželi na sončni strani Alp. Gre namreč bolj za ozadje te nadvse uspešne zgodbe, peščene pravljice – če želite – , ki je močno navdušila tako domačo kot tudi tujo športno javnost.

Tamara Zidanšek in njena maloštevilčna trenerska ekipa sta s pozitivno naravnanostjo in odprtostjo navdušili predstavnike 'sedme sile' na Odprtem prvenstvu Francije v Parizu.

'Tamara razpolaga z vsaj petimi močnimi "pištolami"'

Ta je v sodelovanju s športnim psihologom Matejem Lunežnikom poskrbel za prave temelje, Tamara pa vse skupaj nadgrajuje s simpatičnostjo, ponižnostjo in neizmerno željo po dokazovanju. "Drži, da ima Tamara najraje svoj forhend udarec, toda verjemite mi, da ona razpolaga s precej več "orožji". Oziroma povedano drugače: punca je močno izboljšala bekend udarec, lahko tudi zelo močno zaključi točko, medtem ko se njena največja moč skriva v igrivosti in kombinatoriki. Ko je teniški talent združila z ustrezno psihično pripravo, so se kockice začele zlagati na pravi način. In zdaj je tu, kjer je," je navdušeno razpredal Marjan Čuk.

Vse prej kot "običajno" dekle, ki obožuje psihologijo

"Tamara Zidanšek ni običajno, 23-letno dekle iz Slovenskih Konjic, ampak oseba, ki jo zanima še veliko drugih stvari. Ste morda vedeli, da je velika ljubiteljica košarke in posledično naših dveh največjih zvezdnikov tega športa, Gorana Dragića in Luke Dončića? Dolgo časa je trenirala deskanje na snegu, kar ji je zagotovo pomagalo na njeni teniški poti. Skratka, veliko stavi na spontanost in "odštekanost", kar se odraža predvsem v njenih motorističnih odisejadah ... Še največji napredek pa smo dosegli, ko je v proces treninga in priprav na dvoboje vpeljala precej več čustev. Ko smo mi sproščeni, potem tudi Tamara vse skupaj drugače doživlja. Smo kot ena majhna, a zelo povezana družina," je o pozitivnem vzdušju v ekipi spregovoril Čuk in obenem izpostavil Tamarino naklonjenost do študija psihologije.

"Tudi to je eden od segmentov v njenem življenju, ki ji je pomagal razširiti obzorja. Pred časom je izrazila željo, da bi se po zaključku kariere ukvarjala s psihoterapijo, da bi postala športni psiholog. Rekli smo ji: 'Okej, potem pa bodi psiholog za vso Slovenijo. Zdaj imaš idealno priložnost za kaj takega in ona je to z veseljem sprejela. Zaveda se, da zdaj ne igra le zase, ampak za celotno ekipo ter svoje rojake in rojakinje v Sloveniji'. V tem vidi precej širšo sliko, za katero do pred kratkim ni vedela, da obstaja," je pojasnil Čuk.