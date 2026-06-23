Tamara Zidanšek in Polona Hercog ekspresno izpadli, Kaja Juvan nastop odpovedala

Razočarana je lahko predvsem Tamara Zidanšek, ki je prvi niz izgubila z 2:6, v drugem pa vodila že s 5:1, a nato izgubila šest iger zapovrstjo. Veteranka Polona Hercog je bila Kanadčanki enakovredna do izida 4:4, nato pa je izgubila servis ter prvi niz s 4:6. V drugem nizu si je Bianca Andreescu odločilno prednost priborila še prej, niz pa dobila s 6:2.
Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
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