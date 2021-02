Tamara Zidanšek in Polona Hercog ekspresno končali nastope

Tamara Zidanšek je tudi v drugem medsebojnem obračunu proti trenutno 83. igralki lestvice WTA Zarini Dijas ostala praznih rok. Pred tem sta se leta 2018 pomerili v New Havnu, ko je bila Kazahstanka boljša s 6:1 in 6:4. Tudi tokrat je Zidanškova, ki na lestvici WTA zaseda 91. mesto, slabo začela in že v prvi igri oddala servis. Konjičanka je imela priložnost, da se vrne v četrti igri, a ni izkoristila priložnosti za "break". Zarina Dijas je nato povišala prednost v sedmi igri in zanesljivo dobila prvi niz. V drugem je slovenska predstavnica povedla z "breakom" v četrti igri, tekmica pa se je vrnila v sedmi. V 11. igri ji je nato uspel še četrti odvzem servisa v dvoboju, po uri in 22 minutah pa je izkoristila četrto žogico za zmago. Triindvajsetletno Konjičanko v Melbournu čaka še nastop v konkurenci dvojic, kjer bo igrala z Nizozemko Arantxo Rus.