Tamara Zidanšek po zmagi nad Konjuhovo med 32 najboljših v Indian Wellsu

Konjičanka, ki si je z zmago že zagotovila slabih 30.000 dolarjev (slabih 26.000 evrov) in novo najboljšo uvrstitev na lestvici WTA, se bo v šestnajstini finala srečala z Avstralko Ajlo Tomljanović, ki je v drugem krogu v treh nizih premagala peto nosilko in zmagovalko turnirja prejšnji teden v Chicagu, Španko Garbine Muguruzo. Zidanškova in Avstralka sta se doslej srečali šestkrat, štiri zmage ima Tomljanovićeva, Slovenka pa je dobila zadnji dvoboj 2019 v Nürnbergu.

Obračun z vrstnico s Hrvaške Ano Konjuh, ki se je rodila en dan za Zidanškovo (26. 12. 1997), je 33. igralka na svetu dobila po dveh urah in 13 minutah igre. Po osvojenem prvem nizu je v drugem povedla s 3:0, a nato trikrat izgubila svoj servis, tako da je odločitev o zmagovalki padla v tretjem nizu. Tega je Zidanškova dobila po 39 minutah igre z dvema odvzemoma začetnega udarca.

Zidanškova je v Indian Wellsu 26. nosilka in je bila v prvem krogu prosta. Hkrati je zadnja slovenska predstavnica na turnirju, saj sta se tako Polona Hercog med posameznicami kot Andreja Klepač v dvojicah poslovili že v prvem krogu.

Izid:

Tamara Zidanšek (Slo/26) - Anja Konjuh (Hrv) 6:4, 5:7 in 6:3.

Preostali izidi:

ATP, 2. krog:

Danil Medvedjev (Rus/1) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:4, 6:2;

Filip Krajinović (Srb/27) - Marcos Giron (ZDA) 7:6 (2), 7:5;

Grigor Dimitrov (Bol/23) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 6:2;

Reilly Opelka (ZDA/16) - Taro Daniel (Jap) 7:5, 6:3;

Denis Shapovalov (Kan/9) - Vasek Pospisil (Kan) 3:0, b.b.;

Aslan Karacev (Rus/19) - Salvatore Caruso (Ita) 6:0, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA) - Sebastian Korda (ZDA/32) 6:0, 6:4;

Hubert Hurkacz (Pol/8) - Alexei Popyrin (Avs) 6:1, 7:5;

Andrey Rubljov (Rus/4) - Carlos Taberner (Špa) 6:3, 6:4;

Tommy Paul (ZDA) - Dušan Lajovic (Srb/28) 6:2, 6:3;

Cameron Norrie (VBr/21) - Tennys Sandgren (ZDA) 6:4, 5:7, 6:0;

Roberto Bautista (Špa/15) - Guido Pella (Arg) 7:5, 6:3;

Diego Schwartzman (Arg/11) - Maxime Cressy (ZDA) 6:2, 3:6, 7:5;

Daniel Evans (VBr/18) - Kei Nishikori (Jap) 4:6, 6:3, 6:4;

Lloyd Harris (JAR/26) - Alejandro Davidovich (Špa) 6:3, 6:3;

Casper Ruud (Nor/6) - Roberto Carballes (Špa) 6:1, 6:2;

- WTA, 2. krog:

Karolína Pliškoca (Češ/1) - Magdalena Frech (Pol) 7:5, 6:2;

Beatriz Haddad Maia (Bra) - Majar Šerif (Egi) 6:3, 6:0;

Anett Kontaveit (Est/18) - Martina Trevisan (Ita) 6:3, 5:2, b.b.;

Bianca Andreescu (Kan/16) - Alison Riske (ZDA) 7:6 (2), 5:7, 6:2;

Ons Jabeur (Tun/12) - Anastasija Sevastova (LAT) 6:2, 6:7 (5), 6:3;

Danielle Collins (ZDA/22) - Lauren Davis (ZDA) 6:1, b.b.;

Ana Kalinskaya (Rus) - Sara Sorribes (Špa/28) 6:3, 4:6, 6:2;

Viktorija Golubic (SUI) - Maria Sakari (Grč/6) 5:7, 6:3, 6:2;

Barbora Krejčukova (Češ/3) - Zarina Dijas (Kaz) 6:4, 3:6, 6:1;

Amanda Anisimova (ZDA) - Camila Giorgi (Ita/30) 6:4, 6:1;

Paula Badosa (Špa/21) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 2:6, 6:2;

Coco Gauff (ZDA/15) - Caroline Garcia (FRA) 6:3, 6:7 (2), 6:1;

Angelique Kerber (Nem/10) - Katerina Siniaková (Češ) 6:1, 6:7 (4), 7:5;

Darja Kasatkina (Rus/20) - Astra Sharma (Avs) 3:4, b.b.;

Ajla Tomljanovic (Avs) - Garbine Muguruza (Špa/5) 6:3, 1:6, 6:3.