Tamara Zidanšek napredovala v drugi krog, kjer jo čaka Serena Williams

Tamara Zidanšek je dvoboj, tako kot njena 27-letna tekmica, začela neprepričljivo. Prvi začetni udarec je Konjičanka zadržala šele v šesti igri, ko je povedla s 4 : 2. Od tistega trenutka naprej je zaigrala bolj zanesljivo in po slabe pol ure s četrtim odvzemom servisa dobila prvi niz s 6 : 3. V drugem nizu je tekmici servis vzela v četrti in osmi igri ter znova dobila niz s 6 : 3, kar je bilo po uri in devetih minutah dovolj za njeno tretjo zmago v posamičnih dvobojih na turnirjih velike četverice. Z napredovanjem v drugi krog OP Avstralije je trenutno 70. igralka na lestvici WTA že izenačila svoj najboljši dosežek iz Melbourna, ko je lani na drugi stopnički izgubila s kasnejšo zmagovalko Japonko Naomi Osaka. Tudi tokrat jo v drugem krogu čaka zahtevna tekmica, saj bo loparje prekrižala s trenutno deveto igralko sveta in zmagovalko 23 turnirjev za grand slamSereno Williams. Američanka je bila v prvem nastopu prepričljivo boljša od Rusinje Anastazije Potapove s 6 : 0, 6 : 3, v Melbournu pa je dobila 86. posamični dvoboj.

Obračun Zidanškove in mlajše od sester Williams bo predvidoma na sporedu v sredo. Trenutno na OP Avstralije igrajo le na pokritih igriščih, ostali dvoboji pa so prekinjeni zaradi dežja. Od Slovencev danes nastop v prvem krogu čaka šeKajo Juvan in Polono Hercog. Če bo to dopuščalo vreme, se bo 19-letna Juvanova pomerila s 23. nosilko UkrajinkoDajano Jastremsko, izkušenejša, deset let starejša Mariborčanka pa z nepostavljeno Švedinjo Rebecco Peterson.