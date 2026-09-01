Tamara Zidanšek ni uspel še četrtič zmagati v New Yorku

Tamara Zidanšek (146. na WTA) je tokrat potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem. Nasprotnica je povedla s 4:0, kljub temu, da je Slovenka zaostanek znižala na 3:5, pa je Timofejeva v 9. igri zanesljivo dobila 6. igro in s tem uvodni niz.

V drugem sta bili tekmici od samega začetka precej bolj izenačeni. Tamara Zidanšek je dvakrat nadoknadila break' zaostanka in z osvojeno 7. igro prvič v nizu povedla (4:3). V naslednji igri je pošteno zapredila in si trikrat priigrala po eno žogico za "break", a Uzbekistanka je napad odbila in nato sama prišla do breaka'. V 10. igri je prvič neuspešno servirala za zmago, v 12. igri pa dvoboj zaključila brez izgubljene točke.

Kljub temu, da se Tamari Zidanšek ni uspelo drugič v karieri prebiti v 2. kolo OP ZDA, je Konjičanka v New Yorku z nekaj vzpodubnimi predstavami pokazala, da je lahko ob dobri formi še kako nevarna tudi na trdi podlagi. Po končanem OP ZDA bo vsej verjetnosti pridobila tudi nekaj mest na lestvici WTA.

Izida, OP ZDA 2026:

1. kolo:

Erjavec (Slo) – Paolini (Ita/19) 3:6, 6:3, 4:6

Zidanšek (Slo/Q) – Timofejeva (Uzb) 3:6, 5:7