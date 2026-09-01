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Tamara Zidanšek ni uspel še četrtič zmagati v New Yorku

New York, 01. 09. 2026 07.46 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek izvrstnih predstav iz kvalifikacij Odprtega prvenstva ZDA ni uspela nadgraditi še z zmago v glavnem delu turnirja. Od Konjičanke je bila uspešnejša Marija Timofejeva. V nadaljevanju turnirja bosta predvidoma zaigrala še dva Slovenca. Andreja Klepač je prijavljena za turnir dvojic, 18-letni Žiga Šeško pa bo odigral svoj zadnji grand slam v mladinski konkurenci.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: AP

Tamara Zidanšek (146. na WTA) je tokrat potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem. Nasprotnica je povedla s 4:0, kljub temu, da je Slovenka zaostanek znižala na 3:5, pa je Timofejeva v 9. igri zanesljivo dobila 6. igro in s tem uvodni niz.

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V drugem sta bili tekmici od samega začetka precej bolj izenačeni. Tamara Zidanšek je dvakrat nadoknadila break' zaostanka in z osvojeno 7. igro prvič v nizu povedla (4:3). V naslednji igri je pošteno zapredila in si trikrat priigrala po eno žogico za "break", a Uzbekistanka je napad odbila in nato sama prišla do breaka'. V 10. igri je prvič neuspešno servirala za zmago, v 12. igri pa dvoboj zaključila brez izgubljene točke.

Kljub temu, da se Tamari Zidanšek ni uspelo drugič v karieri prebiti v 2. kolo OP ZDA, je Konjičanka v New Yorku z nekaj vzpodubnimi predstavami pokazala, da je lahko ob dobri formi še kako nevarna tudi na trdi podlagi. Po končanem OP ZDA bo vsej verjetnosti pridobila tudi nekaj mest na lestvici WTA.

Izida, OP ZDA 2026:
1. kolo:
Erjavec (Slo) – Paolini (Ita/19) 3:6, 6:3, 4:6
Zidanšek (Slo/Q) – Timofejeva (Uzb) 3:6, 5:7

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Špica
01. 09. 2026 08.22
Slovnica😃 Tamara Zidanšek ni uspel še četrtič zmagati v New Yorku
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