Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Tamara Zidanšek obstala v polfinalu

Madrid, 17. 10. 2026 13.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Tamara Zidanšek je končala z nastopanjem na teniškem turnirju serije WTA 125 na Majorki, kjer si je priigrala mesto v polfinalu. Konjičank je sicer še enkrat dokazala, da se ne predaja zlahka. V četrtfinalnem obračunu je po treh nizih s 6:4, 3:6 in 6:3 ugnala Švicarko Rebeko Masarovo ter se uvrstila med najboljše štiri igralke turnirja. Tam jo je čakala 18-letna Laura Samson. Čehinja je po hudem boju slavila v treh nizih.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: Profimedia

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je dobro odprla dvoboj in dobila prvi niz, v drugem pa je morala priznati premoč nasprotnici. Odločilni niz je prinesel pravi preobrat. Zidanšek je zaostajala z 1:3, nato pa stopila na plin in nanizala kar pet zaporednih iger, s katerimi je dokončno strla odpor Švicarke. Pomemben del njene igre je predstavljal tudi začetni udarec, saj je v igri zadela kar 79 odstotkov prvih servisov.

Preberi še Šeško mladinsko kariero zaključuje z nastopom najboljših osem na svetu: Cilj je zmaga

Konjičanko je tako na Majorki čaka še najmanj en obračun, v katerem se bo potegovala za mesto v finalu. Nasprotnica bo 18-letna Čehinja Laura Samson. Po hudi borbi je bila najstnica z 2:1 v nizih boljša od devet let starwejše Slovenke. 

Hercogova blizu presenečenja proti prvi nosilki

V Lizboni je bila zelo blizu odmevnemu skalpu tudi Polona Hercog. Mariborčanka se je v četrtfinalu pomerila s prvo nosilko turnirja, Španko Jessico Bouzas Maneiro, ki na lestvici WTA zaseda 99. mesto. Hercog je odlično začela in prvi niz dobila s 6:4. V drugem je pobudo prevzela Španka, ki je izenačila po prepričljivi zmagi s 6:1. Odločitev je tako padla v tretjem nizu, v katerem sta bili igralki dolgo časa izenačeni. Ključni trenutek je prišel v sedmi igri, ko je Bouzas Maneiro prišla do odvzema servisa, prednosti pa do konca ni več izpustila iz rok.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: AP

Slovenka je tako po dveh zmagah na portugalskem turnirju zaključila nastope med posameznicami, a je znova pokazala, da se lahko enakovredno kosa tudi z visoko uvrščenimi igralkami.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tenis wta zidanšek

Eden največjih slovenskih talentov bo prisegal na tuje znanje

24ur.com Zidanšek po velikem preobratu v polfinale na Tajskem
24ur.com Dober začetek in slab konec Tamare Zidanšek na jugu Italije
24ur.com Dobro začela, slabo končala: Kaja Juvan brez finala
24ur.com Kaja Juvan in Veronika Erjavec zmago oddaljeni od OP Francije, slovo Tamare Zidanšek
24ur.com Tamara Zidanšek v četrtfinalu turnirja WTA v Bogoti
24ur.com Veronika Erjavec blesti na Poljskem
24ur.com Nika Prevc (zanesljivo) slavila na Ljubnem, Nika Križnar tretja
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
zadovoljna
Portal
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022