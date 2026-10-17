Tamara Zidanšek obstala v polfinalu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je dobro odprla dvoboj in dobila prvi niz, v drugem pa je morala priznati premoč nasprotnici. Odločilni niz je prinesel pravi preobrat. Zidanšek je zaostajala z 1:3, nato pa stopila na plin in nanizala kar pet zaporednih iger, s katerimi je dokončno strla odpor Švicarke. Pomemben del njene igre je predstavljal tudi začetni udarec, saj je v igri zadela kar 79 odstotkov prvih servisov.
Konjičanko je tako na Majorki čaka še najmanj en obračun, v katerem se bo potegovala za mesto v finalu. Nasprotnica bo 18-letna Čehinja Laura Samson. Po hudi borbi je bila najstnica z 2:1 v nizih boljša od devet let starwejše Slovenke.
Hercogova blizu presenečenja proti prvi nosilki
V Lizboni je bila zelo blizu odmevnemu skalpu tudi Polona Hercog. Mariborčanka se je v četrtfinalu pomerila s prvo nosilko turnirja, Španko Jessico Bouzas Maneiro, ki na lestvici WTA zaseda 99. mesto. Hercog je odlično začela in prvi niz dobila s 6:4. V drugem je pobudo prevzela Španka, ki je izenačila po prepričljivi zmagi s 6:1. Odločitev je tako padla v tretjem nizu, v katerem sta bili igralki dolgo časa izenačeni. Ključni trenutek je prišel v sedmi igri, ko je Bouzas Maneiro prišla do odvzema servisa, prednosti pa do konca ni več izpustila iz rok.
Slovenka je tako po dveh zmagah na portugalskem turnirju zaključila nastope med posameznicami, a je znova pokazala, da se lahko enakovredno kosa tudi z visoko uvrščenimi igralkami.
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