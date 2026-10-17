Tamara Zidanšek obstala v polfinalu

Tamara Zidanšek FOTO: Profimedia

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je dobro odprla dvoboj in dobila prvi niz, v drugem pa je morala priznati premoč nasprotnici. Odločilni niz je prinesel pravi preobrat. Zidanšek je zaostajala z 1:3, nato pa stopila na plin in nanizala kar pet zaporednih iger, s katerimi je dokončno strla odpor Švicarke. Pomemben del njene igre je predstavljal tudi začetni udarec, saj je v igri zadela kar 79 odstotkov prvih servisov.

Konjičanko je tako na Majorki čaka še najmanj en obračun, v katerem se bo potegovala za mesto v finalu. Nasprotnica bo 18-letna Čehinja Laura Samson. Po hudi borbi je bila najstnica z 2:1 v nizih boljša od devet let starwejše Slovenke.

Hercogova blizu presenečenja proti prvi nosilki

V Lizboni je bila zelo blizu odmevnemu skalpu tudi Polona Hercog. Mariborčanka se je v četrtfinalu pomerila s prvo nosilko turnirja, Španko Jessico Bouzas Maneiro, ki na lestvici WTA zaseda 99. mesto. Hercog je odlično začela in prvi niz dobila s 6:4. V drugem je pobudo prevzela Španka, ki je izenačila po prepričljivi zmagi s 6:1. Odločitev je tako padla v tretjem nizu, v katerem sta bili igralki dolgo časa izenačeni. Ključni trenutek je prišel v sedmi igri, ko je Bouzas Maneiro prišla do odvzema servisa, prednosti pa do konca ni več izpustila iz rok.

Polona Hercog FOTO: AP