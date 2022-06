Tamara Zidanšek po boju s covidom misli usmerila proti Wimbledonu

"Izkušnja z lanskega turnirja v Franciji obuja čudovite spomine. Ogromno sem se naučila o sebi in tenisu," pravi Tamara Zidanšek, ki se na turnir v Parizu zaradi dolgotrajnega covida ni mogla pripraviti, kot bi sama želela. "Pri covidu je bilo najtežje pomanjkanje treningov. Nisem imela kondicije in nisem bila sposobna trenirati, da bi pridobila kondicijo. Trudila sem se po najboljših močeh in vložila vse, kar sem lahko," je povedala Zidanškova.

"Glede na zadnje obdobje sem z nastopom na Rolandu Garrosu kar zadovoljna. Glavni izziv je bil spraviti se nazaj v formo. Rezultat bi lahko bil boljši, seveda pa tudi slabši," je dodala Konjičanka, ki je uvodnem krogu gladko premagala Američanko Claire Liu, v drugem je bila prosta, saj je njena tekmica iz Egipta Majar Šerif predala dvoboj, v tretjem pa je morala priznati premoč kasnejši četrtfinalistki, Američanki Jessici Pegula.