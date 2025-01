Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec preskočili prvo oviro, Polona Hercog brez OP Avstralije

Kot prva od Slovenk je na igrišče na OP Avstralije stopila Tamara Zidanšek (181. na WTA). V treh nizih in po dobrih dveh urah si je zagotovila mesto v 2. kolu kvalifikacij in je s tem bližje uvrstitvi v glavni del prvega OP sezone. V 1. kolu kvalifikacij se je pomerila s Tajko Lanlano Tararudee (184. na WTA). Slovenka je začela izjemno suvereno in v prvem nizu ni prepustila niti ene igre nasprotnici, v drugem nizu je v 6. in 10. igri izgubila začetni udarec, kar je nasprotnico popeljalo do osvojitve drugega niza. Tretji niz je bil najbolj napet in razgiban z odvzemi začetnih udarcev in zdravniškim premorom tekmice, vendar je na koncu bolje odigrala Slovenka. V 2. kolu kvalifikacij se bo pomerila s Ciprčanko Raluco Georgiano Serban (202. na WTA) in Francozinjo Jessiko Ponchet (133. na WTA).