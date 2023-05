Tamara Zidanšek se je uvrstila na glavni turnir OP Francije v Parizu

Petindvajsetletna Tamara Zidanšek je kot edina Slovenka napredovala v tretji krog kvalifikacij. V sredo sta izpadli Kaja Juvan in Polona Hercog, že v ponedeljek se je poslovila Dalila Jakupović.

Zidanškova, ki je bila četrta nosilka pariških kvalifikacij, je na servis tekmice v uvodni igri izgubila le eno točko in po manj kot dveh minutah povedla. Na podoben način, z eno izgubljeno točko, je dobila tudi drugo igro. Po desetih minutah je Zidanškova vodila s 3:0 ter dobila prvo točko v četrti igri. Tam se ji je ustavilo in tekmica je z brejkom znižala na 1:3. A se je Slovenka hitro pobrala in dobila naslednji igri za 5:1. Po pol ure igre je dobila niz s 6:2.

Španka je s servisom začela tudi drugi niz in ga znova izgubila, po desetih minutah drugega niza je bilo 2:0. V tretji igri je Zidanškova že vodila s 40:0, a je tekmici uspelo izenačiti, nato je izkoristila prvo prednost za znižanje na 1:2. Po vodstvu Zidanškove s 30:0 so vse naslednje točke pripadle tekmici, ki je tako z drugim brejkom izenačila na 2:2. Zidanškova ji je takoj vrnila in znova povedla, naslednjo servisno igro pa je izgubila (3:3). Brez izgubljene točke je Konjičanka dobila sedmo igro na servis tekmice.