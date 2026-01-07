Tamara Zidanšek še naprej blesti v deželi tam spodaj

Tamara Zidanšek (156. na WTA) je v tekmi 1. kola glavnega dela turnirja v Canberri izgubila prvič izgubila niz, a kljub temu našla pot do zmage. Na 3. medsebojnem obračunu je še tretjič premagala Italijanko Lucio Bronzetti (105. na WTA), nekoč že 46. igralko sveta. Na prejšnjih dveh tekmah je bila 27-letna Slovenka boljša na pesku v Lozani, tokrat prvič tudi na trdi podlagi. V boju za četrtfinale turnirja, ki je hkrati generalka za OP Avstralije v Melbournu, se je udarila s Tajko Lanlano Tararudee in jo po hudem boju v treh nizih tudi premagala.