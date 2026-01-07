Naslovnica
Tamara Zidanšek še naprej blesti v deželi tam spodaj

Canberra, 07. 01. 2026 08.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Tamara Zidanšek je v Canberri zabeležila že četrto zmago in si tako priborila mesto v 3. kolu glavnega dela turnirja serije WTA 125. Slovenska teniška igralka je v svojem četrtem obračunu v glavnem mestu Avstralije v treh nizih ugnala Tajko Lanlano Tararudee. Njena naslednja tekmica bo 24-letna Joanna Garland s Tajvana.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: AP

Tamara Zidanšek (156. na WTA) je v tekmi 1. kola glavnega dela turnirja v Canberri izgubila prvič izgubila niz, a kljub temu našla pot do zmage. Na 3. medsebojnem obračunu je še tretjič premagala Italijanko Lucio Bronzetti (105. na WTA), nekoč že 46. igralko sveta. Na prejšnjih dveh tekmah je bila 27-letna Slovenka boljša na pesku v Lozani, tokrat prvič tudi na trdi podlagi. V boju za četrtfinale turnirja, ki je hkrati generalka za OP Avstralije v Melbournu, se je udarila s Tajko Lanlano Tararudee in jo po hudem boju v treh nizih tudi premagala. 

Nova, že četrta zmaga v Canberri je odlična napoved pred bližajočimi se kvalifikacijami za OP Avstralije, kjer si bo Konjičanka poizkusila že 8. priigrati mesto v glavnem delu turnirja. 

Izidi, WTA 125 Canberra, Avstralija, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo) – Nahimana (Bur) 6:2, 6:4
2. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo) – Bulgaru (Rom) 6:2, 6:3

1. kolo: Zidanšek (Slo) – Bronzetti (Ita) 6:2, 6:7, 6:3
2. kolo: Zidanšek (Slo) – Tararudee (Taj) 7:6, 2:6, 6:3.

