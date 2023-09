Tamara Zidanšek spet v 'top 100', Konjičanka z lepo popotnico na domač turnir

Finalistka New Yorka Arina Sabalenka je po porazu Ige Swiatek v osmini finala prvič v karieri postala številka ena na svetu. Zmagovalka Coco Gauff pa je prav tako najvišje doslej, na tretjem mestu. Slovenija ima spet igralko znotraj prve stoterice. Tamara Zidanšek, ki je osvojila turnir WTA v Bariju, je po lestvici napredovala za 31 mest in je po novem 87. na svetu. Velik skok za 39 mest je uspel tudi Kaji Juvan, ki je na robu stoterice, na 106. mestu. Med prvimi 200 igralkami na svetu je od Slovenk še Veronika Erjavec, ki je nazadovala za 15 mest in je 197.

Vse najboljše slovenske igralke bodo ta teden nastopile na turnirju v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov.

Zidanškova s popotnico turnirske zmage na domači turnir

Tamara Zidanšek je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v italijanskem Bariju z nagradnim skladom 107.360 evrov. 25-letna Konjičanka bo z lepo popotnico prišla na domač turnir v Ljubljani (11.–17. september), ki spada na enako raven. Slovenka je v finalu turnirja v Bariju po dveh urah in 42 minutah slavila proti Slovakinji Rebecci Šramkovi s 3:6, 7:5, 6:1. Ob tem je v drugem nizu ubranila kar štiri žogice za zmago leto dni starejše Slovakinje. Od izida 3:6, 4:5 je osvojila devet od zadnjih 10 iger. Za Konjičanko je bila to tretja zmaga na turnirjih serije WTA 125, potem ko je dvakrat slavila še v Bolu na Braču v letih 2018 in 2019.

Na najvišji ravni je trikrat igrala v finalu, dobila pa turnir v Lozani 2021. Med dvojicami ima štiri turnirske zmage na turnirjih najvišje ravni. Na nižji ravni Mednarodne teniške zveze ITF ima med posameznicami in dvojicami skupaj 21 turnirskih zmag.

Poleg Zidanškove, ki se bo v prvem krogu v Ljubljani pomerila proti eni od kvalifikantk, bo v glavnem delu žreba nastopilo še sedem Slovenk, in sicer Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Dalila Jakupović, Nina Potočnik, Živa Falkner, Pia Lovrič in Ela Nala Milić.

V kvalifikacijah bosta v ponedeljek nastopili še Ela Plošnik in Zoja Peternel.

Lestvica WTA (11. september):

1. (2) Arina Sabalenka (Blr) 9266 točk

2. (1) Iga Swiatek (Pol) 8195

3. (6) Coco Gauff (ZDA) 6165

4. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 5790

5. (3) Jessica Pegula (ZDA) 5755

6. (9) Marketa Vondroušova (Češ) 3830

7. (5) Ons Jabeur (Tun) 3771

8. (10) Karolina Muchova (Češ) 3765

9. (8) Maria Sakari (Grč) 3525

10. (7) Caroline Garcia (Fra) 3050

...

87. (118) Tamara Zidanšek (Slo) 777

106. (145) Kaja Juvan (Slo) 663

197. (182) Veronika Erjavec (Slo) 371

233. (254) Dalila Jakupovič (Slo) 312

...