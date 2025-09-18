Tamara Zidanšek strla odpor Švicarke in napredovala v četrtfinale, hitro slovo Kaje Juvan

Tamara Zidanšek (152. na WTA) je v 2. kolu turnirja v Italiji z rezultatom 6:2, 4:6 in 6:3 ugnala 259. igralko sveta Yleno In-Albon . Sprva je kazalo, da bo 27-letna Konjičanka do zmage prišla že prej, saj je po osvojenem prvem nizu tudi v drugem že povedla z 2:0. Švicarka je izsilila odločilni tretji niz, tam povedla s 3:2, nakar je Slovenka s štirimi zaporednimi igrami vendarle potrdila preboj med najboljših osem.

Njena naslednja tekmica bo boljša iz obračuna med Oleksandro Olijnikovo in Darjo Semenistajo . Ukrajinka in Latvijka sta si nasproti stali že na turnirju v Ljubljani, kjer je prav Olijnikova v 1. kolu zaustavila Konjičanko.

Za Kajo Juvan (128. na WTA) pa je kot kaže turnir v Italiji prišel prehitro po končanem turnirju v Tivoliju. V Tolentinu ji je v 1. kolu nasproti stala zagotovo premagljiva nasprotnica Anouk Koevermans (175. na WTA), od katere je bila Ljubljančanka v letošnji sezoni uspešnejša že v kvalifikacijah Wimbledona.

Tokrat je bila uspešnejša Nizozemka, ki je za zmago s 6:3 in 6:3 potrebovala uro in 26 minut. Slovenka se je v obeh nizih kot prva prebila do "breaka", ki pa ga ni uspela zadržati do konca niza.

Izidi, WTA 125 Tolentino, Italija, pesek:

1. kolo:

Zidanšek (Slo/8) – Rugerri (Ita/WC) 6:2, 6:2

Juvan (Slo/9) – Koevermans (Niz) 3:6, 3:6

2. kolo:

Zidanšek (Slo/9) – In-Albon (Švi) 6:2, 4:6, 6:3

Četrtfinale: Zidanšek (Slo/9) – Olijnikova/Semenistaja