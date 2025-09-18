Svetli način
Tamara Zidanšek strla odpor Švicarke in napredovala v četrtfinale, hitro slovo Kaje Juvan

Ljubljana, 18. 09. 2025 16.33 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na turnirju serije WTA 125 v Tolentinu zabeležila še drugo zmago in napredovala v četrtfinale. Za preboj med najboljše štiri se bo pomerila proti boljši iz obračuna med Oleksandro Olijnikovo in Darjo Semenistajo.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek FOTO: Aljoša Kravanja

Tamara Zidanšek (152. na WTA) je v 2. kolu turnirja v Italiji z rezultatom 6:2, 4:6 in 6:3 ugnala 259. igralko sveta Yleno In-Albon. Sprva je kazalo, da bo 27-letna Konjičanka do zmage prišla že prej, saj je po osvojenem prvem nizu tudi v drugem že povedla z 2:0. Švicarka je izsilila odločilni tretji niz, tam povedla s 3:2, nakar je Slovenka s štirimi zaporednimi igrami vendarle potrdila preboj med najboljših osem.

Preberi še Kaja Juvan v Tivoliju do prve zmage na turnirjih WTA 125

Njena naslednja tekmica bo boljša iz obračuna med Oleksandro Olijnikovo in Darjo Semenistajo. Ukrajinka in Latvijka sta si nasproti stali že na turnirju v Ljubljani, kjer je prav Olijnikova v 1. kolu zaustavila Konjičanko.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: AP

Za Kajo Juvan (128. na WTA) pa je kot kaže turnir v Italiji prišel prehitro po končanem turnirju v Tivoliju. V Tolentinu ji je v 1. kolu nasproti stala zagotovo premagljiva nasprotnica Anouk Koevermans (175. na WTA), od katere je bila Ljubljančanka v letošnji sezoni uspešnejša že v kvalifikacijah Wimbledona.

Tokrat je bila uspešnejša Nizozemka, ki je za zmago s 6:3 in 6:3 potrebovala uro in 26 minut. Slovenka se je v obeh nizih kot prva prebila do "breaka", ki pa ga ni uspela zadržati do konca niza. 

Izidi, WTA 125 Tolentino, Italija, pesek:
1. kolo:
Zidanšek (Slo/8) – Rugerri (Ita/WC) 6:2, 6:2
Juvan (Slo/9) – Koevermans (Niz) 3:6, 3:6

2. kolo: 
Zidanšek (Slo/9) – In-Albon (Švi) 6:2, 4:6, 6:3
Četrtfinale: Zidanšek (Slo/9) – Olijnikova/Semenistaja

