Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Tamara Zidanšek mimo prve ovire, Veronika Erjavec pač ne

Canberra, 04. 01. 2026 11.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v novo sezono vstopila z zmago. V 1. kolu kvalifikacij turnirja serije WTA 125 v Canberri je s 6:2 in 6:4 ugnala nasprotnico iz Burundija in se tako približala uvrstitvi v glavni del turnirja. Podoben podvig ni uspel Veroniki Erjavec, ki je obstala na prvi kvalifikacijski oviri turnirja WTA 250 v Aucklandu.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: AP

Tamara Zidanšek (161. na WTA) v Canberri lovi prave občutke pred kvalifikacijami za nastop na Odprtem prvenstvu Avstralije. V uvodnem krogu kvalifikacij turnirja v Canberri Sada Nahimana (223. na WTA) pravih možnosti proti 28-letni Konjičanki ni imela. Nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa je za zmago s 6:2 in 6:4 potrebovala uro in 22 minut. Zelo uspešna je bila pri osvajanju točk po zadetem prvem servisu (28/34 = 82%).

Preberi še Sabalenka si želi povratni dvoboj s Kyrgiosom

Za mesto v glavnem delu turnirja potrebuje še eno zmago. Lovila jo bo proti Romunki Miriam Bianci Bulgaru, trenutno 200. igralki sveta. Že sedaj pa je jasno, da bo Zidanšek zagotovo nastopila v glavnem delu turnirja dvojic, in sicer skupaj s Španko Guiomar Maristany.

Izidi, WTA 125 Canberra, Avstralija, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo/3) – Nahimana (Bur) 6:2, 6:4
2. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo/3) – Bulgaru (Rom/14)
Dvojice:
1. kolo: Maristany/Zidanšek – Kobori/Shimizu

WTA 250, Auckland, Nova Zelandija:
Zadnji krog kvalifikacij: Costoulas (Bel) - Erjavec (Slo) 6:3, 4:6, 6:3.

tenis wta ztidanšek erjavec

'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425