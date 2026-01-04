Tamara Zidanšek mimo prve ovire, Veronika Erjavec pač ne

Tamara Zidanšek (161. na WTA) v Canberri lovi prave občutke pred kvalifikacijami za nastop na Odprtem prvenstvu Avstralije. V uvodnem krogu kvalifikacij turnirja v Canberri Sada Nahimana (223. na WTA) pravih možnosti proti 28-letni Konjičanki ni imela. Nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa je za zmago s 6:2 in 6:4 potrebovala uro in 22 minut. Zelo uspešna je bila pri osvajanju točk po zadetem prvem servisu (28/34 = 82%).
Za mesto v glavnem delu turnirja potrebuje še eno zmago. Lovila jo bo proti Romunki Miriam Bianci Bulgaru, trenutno 200. igralki sveta. Že sedaj pa je jasno, da bo Zidanšek zagotovo nastopila v glavnem delu turnirja dvojic, in sicer skupaj s Španko Guiomar Maristany.
Izidi, WTA 125 Canberra, Avstralija, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo/3) – Nahimana (Bur) 6:2, 6:4
2. kolo kvalifikacij: Zidanšek (Slo/3) – Bulgaru (Rom/14)
Dvojice:
1. kolo: Maristany/Zidanšek – Kobori/Shimizu
WTA 250, Auckland, Nova Zelandija:
Zadnji krog kvalifikacij: Costoulas (Bel) - Erjavec (Slo) 6:3, 4:6, 6:3.
