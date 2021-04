Tamara Zidanšek v četrtfinalu turnirja v Kolumbiji

Čeprav sta obe Italijanki isto stari, 33 let, sta njuni karieri povsem drugačni. Medtem ko je bila Sara Errani celo prva igralka sveta med dvojicami, je Gatto-Monticonejeva ta teden šele tretjič v karieri nastopila v glavnem delu turnirju WTA. Večino kariere je namreč preživela na turneji ITF in šele 2019 s prebojem med prvih 200 igralk na svetu dobila priložnost za višji nivo tekmovanj. Na turnirjih WTA ima Gatto-Monticone (177.) le tri zmage, poleg uvodne letos v Bogoti še po eno iz 2014 ter 2019. Proti igralkam iz top 100 je odigrala sedemnajst dvobojev in dobila le enega. Proti 23-letni Tamari Zidanšek, peti nosilki turnirja z nagradnim skladom 235.238 dolarjev, je bila brez možnosti za uspeh. Prvi niz je trajal 28 minut, drugi pa štirinajst minut več.

Izid, WTA, Bogota (235.238 dolarjev):

- 2. krog:

Tamara Zidanšek (Slo/5) - Giulia Gatto-Monticone (Ita) 6:2, 6:3.