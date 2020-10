Zidanškova v drugi krog dvojic na OP Francije, Srebotnikova izpadla

Tamara Zidanšek je na teniškem turnirju za grand slam v Parizu v prvem krogu dvojic skupaj z Japonko Miju Kato premagala Francozinji Tessah Andrianjafitrimo in Chloe Paquet s 6:3 in 6:3. Velenjčanka Katarina Srebotnik pa je v paru z Nemko Anna-Lena Friedsam, izpadla. Premagali sta ju Američanki Jennifer Brady in Caroline Doleheide s 5:7, 6:1 in 6:2.

Izidi, dvojice, ženske:

- 1. krog:

Jennifer Brady/Caroline Doleheide (ZDA) - Katarina Srebotnik/Anna-Lena Friedsam (Slo/Nem) 5:7, 6:1, 6:2;

Tamara Zidanšek/Miyu Kato (Slo/Jap) - Tessah Andrianjafitrimo/Chloe Paquet (Fra) 6:3, 6:3.