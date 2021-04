Tamara Zidanšek v polfinalu

Tamara Zidanšek, ki se je s tretjo zmago v Kolumbiji že prebila med prvih devetdeset igralk na svetu, se bo v polfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja med 171. igralko na svetu Nurio Parrizas Diaz iz Španije in BolgarkoViktorijo Tomovo, ki na lestvici WTA zaseda 146. mesto. Zidanškova je doslej trikrat igrala v polfinalih turnirjev WTA. Na Tajskem pred dvema letoma ter v Acapulcu 2020 je izgubila, v Nürnbergu 2019 pa se je prebila v finale, kjer je nato morala priznati premoč Kazahstanki Juliji Putincevi. Glavno mesto Kolumbije triindvajsetletni Konjičanki, sicer peti nosilki turnirja, očitno ustreza, saj je po lanskem premiernem nastopu v četrtfinalu tokrat nadgradila svoj dosežek. Uvodni niz proti nekdanji peti igralki sveta (2013) je dobila po 42 minutah igre s 6:3, v drugem pa je navdušila z nepopustljivostjo in natančnimi udarci. Triintridesetletna Italijanka je namreč povedla s 4:0, nato pa je Zidanškova dobila šest iger zapored in se po uri in enaindvajsetih minutah veselila uvrstitve v polfinale 235.238 dolarjev (197.879 evrov) vrednega turnirja.

Zidanškova je s tem že zaslužila dobrih 10.000 dolarjev (8400 evrov), finale bi ji prinesel še dodatnih 6000 (dobrih 5000 evrov), zmagovalka turnirja pa bo domov odšla bogatejša za 29.200 dolarjev (24.500 evrov) ter 280 WTA točk. S temi točkami bi Konjičanka na novi lestvici postala najvišje uvrščena Slovenka.

Izid, WTA, Bogota (235.238 dolarjev), četrtfinale:

Tamara Zidanšek (Slo/5) - Sara Errani (Ita) 6:3, 6:4.