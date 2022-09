Tamara Zidanšek v Portorožu izpadla že v osmini finala

Štiriindvajsetletna Konjičanka, ki trenutno zaseda 91. mesto, dvoboja ni najbolje odprla. Veliko je bilo neizsiljenih napak, posledično pa je tudi njena tekmica zaigrala bolj samozavestno in z odvzemom servisa povedla s 4:1.

Tamara Zidanšek, ki je bila po slabih 15 urah od prvega dvoboja znova na osrednjem igrišču, je delovala povsem drugače kot proti Rusinji Anastasiji Zaharovi in nikakor ni našla pravega ritma. Prvega niza je bilo konec po 37 minutah.

Drugega je začela precej bolje, z več energije in prišla do uvodnega "breaka" ter vodstva z 2:0. Prave konstantnosti v igri še naprej ni bilo, a tudi Romunka je več grešila, zaradi česar so si sprva odvzemi servisov sledili eden za drugim.

Nato sta se le zbrali in do podaljšane igre držali lastne začetne udarce. V "tie-breaku" pa je bila Slovenka po tesnem razpletu boljša in izsilila odločilni niz.