Tamara Zidanšek v slovenskem obračunu boljša od Veronike Erjavec

Ljubljana, 02. 02. 2026 14.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

V drugi krog teniškega turnirja serije WTA 250 v romunski Cluj-Napoci se je od Slovenk ob Kaji Juvan uvrstila tudi Tamara Zidanšek. Nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa je v prvem krogu ugnala rojakinjo Veroniko Erjavec s 6:1, 6:4. Med dvojicami je v Abu Dabiju v četrtfinale napredovala Andreja Klepač.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: Aljoša Kravanja

Tamara Zidanšek se v Cluju v tekmi 2. kola kvalifikacij ni uspela priti do nove zmage, kljub temu pa se je kot srečna poraženka uvrstila v glavni del turnirja serije WTA 250. Tamara Zidanšek (151. na WTA) je v 1. kolu kvalifikacij po preobratu s 6:7(7), 6:2 in 6:1 ugnala Gruzijko Ekaterino Gorgodze (169. na WTA), v 2. kolu kvalifkacij pa je morala priznati premoč Lucrezii Stefanini (139. na WTA). 27-letna Italijanka je bila po 2 urah in 20 minutah tekme boljša s 6:1, 5:7 in 6:0.

Preberi še Teniška 'Šeškomanija': bedel z Dončićem, vzornik Nadal

Osemindvajsetletna Konjičanka v prvem nizu ni imela večjih težav proti dve leti mlajši Ljubljančanki. Takoj je prišla do dvojnega "breaka" prednosti in niz dobila po 32 minutah. V drugem je bilo tesneje, potem ko je Erjavec v četrti igri takoj izničila zaostanek odvzema servisa iz tretje. Je pa v deveti igri Zidanšek znova prišla do "breaka" in nato zanesljivo končala dvoboj po uri in 22 minutah.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec
FOTO: Profimedia

To je bil njun prvi odigran dvoboj v članski konkurenci. V prvem v italijanskem Cordenonsu je lani Zidanšek dvoboj predala še pred začetkom. Konjičanka se bo v drugem krogu pomerila z boljšo iz romunsko-uzbekistanskega obračuna med tretjo nosilko Sorano Cirsteo in Kamilo Rahimovo.

Kaja Juvan
Kaja Juvan
FOTO: AP

Erjavec je, kot še piše uradna spletna stran TZS, v nedeljo skupaj s Francozinjo Rakatomanga že prišla do prve zmage v dvojicah in napredovala v četrtfinale. V dvojicah se bosta predstavili tudi Dalila Jakupović in Nika Radišić, v paru s Poljakinjo Majo Chwalinsko tudi Kaja Juvan.

Vloga 1. nosilke v Romuniji pripada Emmi Raducanu (29. na WTA), Sledijo ji nosilka Jaqueline Cristian (35. na WTA), Sorana Cirstea (41. na WTA) in Xinyu Wang (46. na WTA).

Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

Danci novi evropski rokometni prvaki

