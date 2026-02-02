Tamara Zidanšek v slovenskem obračunu boljša od Veronike Erjavec

Tamara Zidanšek se v Cluju v tekmi 2. kola kvalifikacij ni uspela priti do nove zmage, kljub temu pa se je kot srečna poraženka uvrstila v glavni del turnirja serije WTA 250. Tamara Zidanšek (151. na WTA) je v 1. kolu kvalifikacij po preobratu s 6:7(7), 6:2 in 6:1 ugnala Gruzijko Ekaterino Gorgodze (169. na WTA), v 2. kolu kvalifkacij pa je morala priznati premoč Lucrezii Stefanini (139. na WTA). 27-letna Italijanka je bila po 2 urah in 20 minutah tekme boljša s 6:1, 5:7 in 6:0.

Osemindvajsetletna Konjičanka v prvem nizu ni imela večjih težav proti dve leti mlajši Ljubljančanki. Takoj je prišla do dvojnega "breaka" prednosti in niz dobila po 32 minutah. V drugem je bilo tesneje, potem ko je Erjavec v četrti igri takoj izničila zaostanek odvzema servisa iz tretje. Je pa v deveti igri Zidanšek znova prišla do "breaka" in nato zanesljivo končala dvoboj po uri in 22 minutah.

To je bil njun prvi odigran dvoboj v članski konkurenci. V prvem v italijanskem Cordenonsu je lani Zidanšek dvoboj predala še pred začetkom. Konjičanka se bo v drugem krogu pomerila z boljšo iz romunsko-uzbekistanskega obračuna med tretjo nosilko Sorano Cirsteo in Kamilo Rahimovo .

Erjavec je, kot še piše uradna spletna stran TZS, v nedeljo skupaj s Francozinjo Rakatomanga že prišla do prve zmage v dvojicah in napredovala v četrtfinale. V dvojicah se bosta predstavili tudi Dalila Jakupović in Nika Radišić, v paru s Poljakinjo Majo Chwalinsko tudi Kaja Juvan.

Vloga 1. nosilke v Romuniji pripada Emmi Raducanu (29. na WTA), Sledijo ji nosilka Jaqueline Cristian (35. na WTA), Sorana Cirstea (41. na WTA) in Xinyu Wang (46. na WTA).