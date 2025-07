Zidanškova zmagala na turnirju v Bukarešti: "Našla sem mir"

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Igralec golfa je več kakor petnajst minut ocenjeval razdaljo in se pripravljal na udarec, ko je njegov kolega ponorel: "Kaj res ne misliš igrati? Tega čakanja imam pa res že dovolj! Zakaj tako mečkaš?" "Tamle na terasi restavracije sedi moja žena in me opazuje." "Nima smisla! S te razdalje je sigurno ne boš zadel!"